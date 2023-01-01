На Волині затримали нелегала з Білорусі

У Володимирі затримали білоруса, який незаконно перебував на території України.Про це повідомили на фейсбук-сторінці Міграційної служби Волинської області.У вівторок, 18 липня, у місті Володимир працівниками виявили та затримали громадянина Республіки Білорусь, 1975 року народження.Як з’ясували міграційники, чоловік переховувався та не виконав попереднє рішення про примусове повернення до країни походження, чим грубо порушив міграційне законодавство України.За вчинене правопорушення його притягнули до адміністративної відповідальності та за рішенням суду помістили до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців з метою забезпечення виконання рішення про примусове видворення з України.