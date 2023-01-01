У Музеї Корсаків в Луцьку відкриють виставку інсталяцій з херсонської бавовни

У п’ятницю, 21 липня, о 17:00 у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків в Луцьку відбудеться відкриття проєкту “ХБК” художниціХБК — це Херсонський бавовняний комбінат, одне з найбільших текстильних підприємств України, що колись був джерелом гордості для міста та його мешканців. В 60-70-х роках комбінат був восьмим за величиною бавовняним підприємством вЄвропі, а його потужність перевищувала 180 мільйонів метрів тканини на рік.Проте, після розпаду Радянського Союзу та переходу до капіталістичної системи, комбінат не зміг адаптуватися і врешті-решт припинив свою діяльність. Навіть після закриття він залишився важливою частиною ідентичності міста з районом, який і досі має назву "ХБК".У 2013 році на місці колишнього комбінату побудовано популярний торговий центр, що став новим місцем для зустрічей місцевої спільноти. Під час окупації у 2022 році ТРЦ був знищений російськими загарбниками.Вероніка Чередниченко створила художні інсталяції, використовуючи тканину, виготовлену на ХБК. Цей матеріал є рідкісним і цінним, оскільки фабрика закрита вже більше 20 років. Інсталяція нагадує про важливість цього підприємства для громади та його вплив на історію та ідентичність міста.Вхід на відкриття виставки безкоштовний.Музей сучасного українського мистецтва Корсаків знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, КРЦ “Адреналін Сіті”.