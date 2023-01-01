У місті на Волині поставили розбите авто військових з-під Бахмута: збирають гроші на нове
Сьогодні, 12:15
У Нововолинськ волонтери привезли пошкоджений автомобіль, який обстріляли на Бахмутському напрямку. Машину 18 липня поставили на майдані Незалежності, аби зібрати кошти на новий транспорт на фронт.
Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці волонтер Борис Бабійчук, - пише Суспільне.
З його слів, цей автомобіль впродовж тижня перебував на Бахмутському напрямку й потрапив під обстріл. "Завдяки Божій ласці, водій та пасажири вижили, проте автомобіль зазнав серйозних пошкоджень", – написав волинянин.
Пересувна інсталяція з розбитим автомобілем діє в центрі міста, волонтери сподіваються привернути увагу місцевих жителів, аби прискорити збір коштів.
На машині розмістили інформаційну табличку з реквізитами для допомоги та QR-код для миттєвих донатів.
Нове авто потрібне бійцям роти речового забезпечення. "Від швидкості їх роботи залежить якість виконання завдань бійцями на передовій, а отже, – життя наших захисників", – зазначив волонтер.
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Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці волонтер Борис Бабійчук, - пише Суспільне.
З його слів, цей автомобіль впродовж тижня перебував на Бахмутському напрямку й потрапив під обстріл. "Завдяки Божій ласці, водій та пасажири вижили, проте автомобіль зазнав серйозних пошкоджень", – написав волинянин.
Пересувна інсталяція з розбитим автомобілем діє в центрі міста, волонтери сподіваються привернути увагу місцевих жителів, аби прискорити збір коштів.
На машині розмістили інформаційну табличку з реквізитами для допомоги та QR-код для миттєвих донатів.
Нове авто потрібне бійцям роти речового забезпечення. "Від швидкості їх роботи залежить якість виконання завдань бійцями на передовій, а отже, – життя наших захисників", – зазначив волонтер.
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