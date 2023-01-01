У місті на Волині поставили розбите авто військових з-під Бахмута: збирають гроші на нове





Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці волонтер Борис Бабійчук, - пише



З його слів, цей автомобіль впродовж тижня перебував на Бахмутському напрямку й потрапив під обстріл. "Завдяки Божій ласці, водій та пасажири вижили, проте автомобіль зазнав серйозних пошкоджень", – написав волинянин.



Пересувна інсталяція з розбитим автомобілем діє в центрі міста, волонтери сподіваються привернути увагу місцевих жителів, аби прискорити збір коштів.



На машині розмістили інформаційну табличку з реквізитами для допомоги та QR-код для миттєвих донатів.



Нове авто потрібне бійцям роти речового забезпечення. "Від швидкості їх роботи залежить якість виконання завдань бійцями на передовій, а отже, – життя наших захисників", – зазначив волонтер.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинськ волонтери привезли пошкоджений автомобіль, який обстріляли на Бахмутському напрямку. Машину 18 липня поставили на майдані Незалежності, аби зібрати кошти на новий транспорт на фронт.Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці волонтер, - пише Суспільне. З його слів, цей автомобіль впродовж тижня перебував на Бахмутському напрямку й потрапив під обстріл. "Завдяки Божій ласці, водій та пасажири вижили, проте автомобіль зазнав серйозних пошкоджень", – написав волинянин.Пересувна інсталяція з розбитим автомобілем діє в центрі міста, волонтери сподіваються привернути увагу місцевих жителів, аби прискорити збір коштів.На машині розмістили інформаційну табличку з реквізитами для допомоги та QR-код для миттєвих донатів.Нове авто потрібне бійцям роти речового забезпечення. "Від швидкості їх роботи залежить якість виконання завдань бійцями на передовій, а отже, – життя наших захисників", – зазначив волонтер.

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