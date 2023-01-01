На Волині горіли дві господарські споруди та сіно. ФОТО

На Волині горіли дві господарські споруди та сіно. ФОТО
Минулої доби, 18 липня, підрозділи пожежно–рятувальної служби області ліквідували 3 пожежі, здійснили 2 виїзди на проведення аварійно-рятувальних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

18 липня о 16:30 рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Камінь-Каширського спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Видричі ліквідували пожежу господарської будівлі в селі Бузаки, ймовірна причина — пустощі дітей з вогнем.

Цієї ж доби пожежники 9-ї ДПРЧ міста Горохів разом з черговим підрозділом МПО села Марʼянівка приборкали займання господарської споруди в селі Марковичі Луцького району, причина події встановлюється.

Увечері цього ж дня вогнеборці 11-ї ДПРЧ смт Шацьк спільно з працівниками МПО села Піща загасили пожежу оборігу із сіном в селі Пулемець Ковельського району, ймовірна причина загорання - дитячі пустощі з вогнем.

Рятувальники 19-ДПРЧ міста Ковель провели аварійне відкривання дверей в райцентрі.
На Волині горіли дві господарські споруди та сіно. ФОТО

Черговий підрозділ 3-ї ДПРЧ м Рожища знешкодили гніздо шершнів в господарській будівлі у с. Боровичі Луцького району.
На Волині горіли дві господарські споруди та сіно. ФОТО
На Волині горіли дві господарські споруди та сіно. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Польщі викрили агентів рф, які збиралися підривати потяги з допомогою для України, – ЗМІ
Сьогодні, 12:41
У місті на Волині поставили розбите авто військових з-під Бахмута: збирають гроші на нове
Сьогодні, 12:15
На Волині горіли дві господарські споруди та сіно. ФОТО
Сьогодні, 12:05
У Музеї Корсаків в Луцьку відкриють виставку інсталяцій з херсонської бавовни
Сьогодні, 12:00
Надіслати кошти для ЗСУ: шахрайства від імені Волинської ОВА здійснювали мешканці Дніпропетровщини
Сьогодні, 11:54
Схожі новини
На Волині горіла господарська будівля. ФОТО На Волині горіла господарська будівля. ФОТО
Сьогодні, 01:06
На Волині горіли господарська будівля та автомобіль На Волині горіли господарська будівля та автомобіль
26 червень, 13:00
На Волині за тиждень — 39 пожеж, одна людина загинула На Волині за тиждень — 39 пожеж, одна людина загинула
05 червень, 10:15
На Волині горіли житловий будинок та господарські споруди На Волині горіли житловий будинок та господарські споруди
27 травень, 11:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Польщі викрили агентів рф, які збиралися підривати потяги з допомогою для України, – ЗМІ
Сьогодні, 12:41
 0
У місті на Волині поставили розбите авто військових з-під Бахмута: збирають гроші на нове
Сьогодні, 12:15
 0
На Волині горіли дві господарські споруди та сіно. ФОТО
Сьогодні, 12:05
 0
У Музеї Корсаків в Луцьку відкриють виставку інсталяцій з херсонської бавовни
Сьогодні, 12:00
 0
Надіслати кошти для ЗСУ: шахрайства від імені Волинської ОВА здійснювали мешканці Дніпропетровщини
Сьогодні, 11:54
 0
Медіа
відео
1/8