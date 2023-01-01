На Волині горіли дві господарські споруди та сіно. ФОТО
Сьогодні, 12:05
Минулої доби, 18 липня, підрозділи пожежно–рятувальної служби області ліквідували 3 пожежі, здійснили 2 виїзди на проведення аварійно-рятувальних робіт.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
18 липня о 16:30 рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Камінь-Каширського спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Видричі ліквідували пожежу господарської будівлі в селі Бузаки, ймовірна причина — пустощі дітей з вогнем.
Цієї ж доби пожежники 9-ї ДПРЧ міста Горохів разом з черговим підрозділом МПО села Марʼянівка приборкали займання господарської споруди в селі Марковичі Луцького району, причина події встановлюється.
Увечері цього ж дня вогнеборці 11-ї ДПРЧ смт Шацьк спільно з працівниками МПО села Піща загасили пожежу оборігу із сіном в селі Пулемець Ковельського району, ймовірна причина загорання - дитячі пустощі з вогнем.
Рятувальники 19-ДПРЧ міста Ковель провели аварійне відкривання дверей в райцентрі.
Черговий підрозділ 3-ї ДПРЧ м Рожища знешкодили гніздо шершнів в господарській будівлі у с. Боровичі Луцького району.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
18 липня о 16:30 рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Камінь-Каширського спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Видричі ліквідували пожежу господарської будівлі в селі Бузаки, ймовірна причина — пустощі дітей з вогнем.
Цієї ж доби пожежники 9-ї ДПРЧ міста Горохів разом з черговим підрозділом МПО села Марʼянівка приборкали займання господарської споруди в селі Марковичі Луцького району, причина події встановлюється.
Увечері цього ж дня вогнеборці 11-ї ДПРЧ смт Шацьк спільно з працівниками МПО села Піща загасили пожежу оборігу із сіном в селі Пулемець Ковельського району, ймовірна причина загорання - дитячі пустощі з вогнем.
Рятувальники 19-ДПРЧ міста Ковель провели аварійне відкривання дверей в райцентрі.
Черговий підрозділ 3-ї ДПРЧ м Рожища знешкодили гніздо шершнів в господарській будівлі у с. Боровичі Луцького району.
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