У Польщі викрили агентів рф, які збиралися підривати потяги з допомогою для України, – ЗМІ

У Польщі викрили агентів рф, які збиралися підривати потяги з допомогою для України, – ЗМІ
У Польщі розкрили мережу російських агентів, яка в тому числі планувала диверсії на залізниці проти потягів зі зброєю та гуманітарною допомогою, що прямують в Україну.

Про це пише Gazeta Polska, на яку посилається "Європейська правда".

Видання дізналося, що серед 66 томів справи є вказівки на те, що підозрювані члени мережі планували підривати поїзди, що прямують в Україну зі зброєю та гумдопомогою.

Саме ризик безпосереднього виконання таких атак нібито спонукав польські спецслужби починати арешти.

"З цієї причини перші арешти були саме у той час, а не якийсь інший. Ризик атак був надто великий для того, щоби продовжувати спостерігати за діями групи", – поділився анонімний співрозмовник, знайомий з матеріалами справи.

Журналісти також дізналися, що агентурна мережа була відносно "свіжою" – її створили на початку 2023 року.

Агенти нібито напряму отримували вказівки з Москви і за виконання поставлених завдань отримували оплату переважно у криптовалюті.

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Теги: Росія, Україна, війна, Польща
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