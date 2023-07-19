У Польщі викрили агентів рф, які збиралися підривати потяги з допомогою для України, – ЗМІ





Про це пише Gazeta Polska, на яку посилається



Видання дізналося, що серед 66 томів справи є вказівки на те, що підозрювані члени мережі планували підривати поїзди, що прямують в Україну зі зброєю та гумдопомогою.



Саме ризик безпосереднього виконання таких атак нібито спонукав польські спецслужби починати арешти.



"З цієї причини перші арешти були саме у той час, а не якийсь інший. Ризик атак був надто великий для того, щоби продовжувати спостерігати за діями групи", – поділився анонімний співрозмовник, знайомий з матеріалами справи.



Журналісти також дізналися, що агентурна мережа була відносно "свіжою" – її створили на початку 2023 року.



Агенти нібито напряму отримували вказівки з Москви і за виконання поставлених завдань отримували оплату переважно у криптовалюті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Польщі розкрили мережу російських агентів, яка в тому числі планувала диверсії на залізниці проти потягів зі зброєю та гуманітарною допомогою, що прямують в Україну.Про це пише Gazeta Polska, на яку посилається "Європейська правда" Видання дізналося, що серед 66 томів справи є вказівки на те, що підозрювані члени мережі планували підривати поїзди, що прямують в Україну зі зброєю та гумдопомогою.Саме ризик безпосереднього виконання таких атак нібито спонукав польські спецслужби починати арешти."З цієї причини перші арешти були саме у той час, а не якийсь інший. Ризик атак був надто великий для того, щоби продовжувати спостерігати за діями групи", – поділився анонімний співрозмовник, знайомий з матеріалами справи.Журналісти також дізналися, що агентурна мережа була відносно "свіжою" – її створили на початку 2023 року.Агенти нібито напряму отримували вказівки з Москви і за виконання поставлених завдань отримували оплату переважно у криптовалюті.

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