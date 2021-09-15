У Луцьку встановлять 8 нових зупинок для громадського транспорту

У Луцьку встановлять 8 нових зупинок для громадського транспорту
У Луцьку буде встановлено 8 нових зупинок.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Відповідне рішення ухвалили під час чергового засідання виконавчого комітету сьогодні, 19 липня.

Для забезпечення належного рівня обслуговування населення “Перелік зупинок міського електро- та автомобільного транспорту регулярних пасажирських перевезень” доповнено 8 зупинками.

Зокрема, це зупинки:

◾ Гаражний кооператив “Автомобіліст”(Garage cooperative “Avtomobilist”) вул. Глушець, 51.

◾ Гаражний кооператив “Автомобіліст” (Garage cooperative “Avtomobilist”).

◾ Вулиця Глушець, навпроти буд. 51.

◾ Вулиця Заньковецької (Zankovetskoi Street) вул. Заньковецької, 1.

◾ Вулиця Заньковецької 2 (Zankovetskoi Street 2) вул. Заньковецької, 20.

◾ Вулиця Заньковецької 2 (Zankovetskoi Street 2) вул. Заньковецької, 21.

◾ Вулиця Мирослава Скорика (Myroslava Skoryka Street) вул. Мирослава Скорика, 43.

◾ Вулиця Молодіжна (Molodizhna Street) вул. Молодіжна, 15.

◾ Вулиця Молодіжна (Molodizhna Street) вул. Молодіжна, 18.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, зупинки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Провели судово-медичну експертизу тіла військового з Луцька, родичі якого не вірять у природну смерть
Сьогодні, 13:20
Лучанці, яка продавала дитину за 30 тисяч доларів, винесли вирок
Сьогодні, 13:15
У Луцьку встановлять 8 нових зупинок для громадського транспорту
Сьогодні, 13:04
У Польщі викрили агентів рф, які збиралися підривати потяги з допомогою для України, – ЗМІ
Сьогодні, 12:41
У місті на Волині поставили розбите авто військових з-під Бахмута: збирають гроші на нове
Сьогодні, 12:15
Схожі новини
У Луцьку перевірили найпроблемніші несанкціоновані зупинки приміського та міжміського транспорту У Луцьку перевірили найпроблемніші несанкціоновані зупинки приміського та міжміського транспорту
14 лютий, 16:18
У Луцьку перенесли дві зупинки У Луцьку перенесли дві зупинки
15 вересень, 2021, 13:50
«Розумні» зупинки у Луцьку незаконно обклеюють рекламою. ФОТО «Розумні» зупинки у Луцьку незаконно обклеюють рекламою. ФОТО
27 серпень, 2021, 11:27
У Луцьку хочуть привести до ладу кіоски і зупинки з павільйонами: показали, який вигляд вони матимуть У Луцьку хочуть привести до ладу кіоски і зупинки з павільйонами: показали, який вигляд вони матимуть
20 квітень, 2021, 16:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Червоний Хрест Білорусі визнав, що краде дітей з України
Сьогодні, 13:44
 0
Провели судово-медичну експертизу тіла військового з Луцька, родичі якого не вірять у природну смерть
Сьогодні, 13:20
 0
Лучанці, яка продавала дитину за 30 тисяч доларів, винесли вирок
Сьогодні, 13:15
 0
У Луцьку встановлять 8 нових зупинок для громадського транспорту
Сьогодні, 13:04
 0
У Польщі викрили агентів рф, які збиралися підривати потяги з допомогою для України, – ЗМІ
Сьогодні, 12:41
 0
Медіа
відео
1/8