У Луцьку встановлять 8 нових зупинок для громадського транспорту





Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Відповідне рішення ухвалили під час чергового засідання виконавчого комітету сьогодні, 19 липня.



Для забезпечення належного рівня обслуговування населення “Перелік зупинок міського електро- та автомобільного транспорту регулярних пасажирських перевезень” доповнено 8 зупинками.



Зокрема, це зупинки:



◾ Гаражний кооператив “Автомобіліст”(Garage cooperative “Avtomobilist”) вул. Глушець, 51.



◾ Гаражний кооператив “Автомобіліст” (Garage cooperative “Avtomobilist”).



◾ Вулиця Глушець, навпроти буд. 51.



◾ Вулиця Заньковецької (Zankovetskoi Street) вул. Заньковецької, 1.



◾ Вулиця Заньковецької 2 (Zankovetskoi Street 2) вул. Заньковецької, 20.



◾ Вулиця Заньковецької 2 (Zankovetskoi Street 2) вул. Заньковецької, 21.



◾ Вулиця Мирослава Скорика (Myroslava Skoryka Street) вул. Мирослава Скорика, 43.



◾ Вулиця Молодіжна (Molodizhna Street) вул. Молодіжна, 15.



◾ Вулиця Молодіжна (Molodizhna Street) вул. Молодіжна, 18.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку буде встановлено 8 нових зупинок.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Відповідне рішення ухвалили під час чергового засідання виконавчого комітету сьогодні, 19 липня.Для забезпечення належного рівня обслуговування населення “Перелік зупинок міського електро- та автомобільного транспорту регулярних пасажирських перевезень” доповнено 8 зупинками.◾ Гаражний кооператив “Автомобіліст”(Garage cooperative “Avtomobilist”) вул. Глушець, 51.◾ Гаражний кооператив “Автомобіліст” (Garage cooperative “Avtomobilist”).◾ Вулиця Глушець, навпроти буд. 51.◾ Вулиця Заньковецької (Zankovetskoi Street) вул. Заньковецької, 1.◾ Вулиця Заньковецької 2 (Zankovetskoi Street 2) вул. Заньковецької, 20.◾ Вулиця Заньковецької 2 (Zankovetskoi Street 2) вул. Заньковецької, 21.◾ Вулиця Мирослава Скорика (Myroslava Skoryka Street) вул. Мирослава Скорика, 43.◾ Вулиця Молодіжна (Molodizhna Street) вул. Молодіжна, 15.◾ Вулиця Молодіжна (Molodizhna Street) вул. Молодіжна, 18.

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