У Луцьку встановлять 8 нових зупинок для громадського транспорту
Сьогодні, 13:04
У Луцьку буде встановлено 8 нових зупинок.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Відповідне рішення ухвалили під час чергового засідання виконавчого комітету сьогодні, 19 липня.
Для забезпечення належного рівня обслуговування населення “Перелік зупинок міського електро- та автомобільного транспорту регулярних пасажирських перевезень” доповнено 8 зупинками.
Зокрема, це зупинки:
◾ Гаражний кооператив “Автомобіліст”(Garage cooperative “Avtomobilist”) вул. Глушець, 51.
◾ Гаражний кооператив “Автомобіліст” (Garage cooperative “Avtomobilist”).
◾ Вулиця Глушець, навпроти буд. 51.
◾ Вулиця Заньковецької (Zankovetskoi Street) вул. Заньковецької, 1.
◾ Вулиця Заньковецької 2 (Zankovetskoi Street 2) вул. Заньковецької, 20.
◾ Вулиця Заньковецької 2 (Zankovetskoi Street 2) вул. Заньковецької, 21.
◾ Вулиця Мирослава Скорика (Myroslava Skoryka Street) вул. Мирослава Скорика, 43.
◾ Вулиця Молодіжна (Molodizhna Street) вул. Молодіжна, 15.
◾ Вулиця Молодіжна (Molodizhna Street) вул. Молодіжна, 18.
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Відповідне рішення ухвалили під час чергового засідання виконавчого комітету сьогодні, 19 липня.
Для забезпечення належного рівня обслуговування населення “Перелік зупинок міського електро- та автомобільного транспорту регулярних пасажирських перевезень” доповнено 8 зупинками.
Зокрема, це зупинки:
◾ Гаражний кооператив “Автомобіліст”(Garage cooperative “Avtomobilist”) вул. Глушець, 51.
◾ Гаражний кооператив “Автомобіліст” (Garage cooperative “Avtomobilist”).
◾ Вулиця Глушець, навпроти буд. 51.
◾ Вулиця Заньковецької (Zankovetskoi Street) вул. Заньковецької, 1.
◾ Вулиця Заньковецької 2 (Zankovetskoi Street 2) вул. Заньковецької, 20.
◾ Вулиця Заньковецької 2 (Zankovetskoi Street 2) вул. Заньковецької, 21.
◾ Вулиця Мирослава Скорика (Myroslava Skoryka Street) вул. Мирослава Скорика, 43.
◾ Вулиця Молодіжна (Molodizhna Street) вул. Молодіжна, 15.
◾ Вулиця Молодіжна (Molodizhna Street) вул. Молодіжна, 18.
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