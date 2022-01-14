Лучанці, яка продавала дитину за 30 тисяч доларів, винесли вирок
Сьогодні, 13:15
Постановили вирок 26-річній волинянці, яка продала дитину за 30 тисяч доларів США.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 26-річну волинянку винуватою у торгівлі людьми, вчиненій щодо малолітнього.
Нагадаємо, жінка майже рік піклувалася про небажаного сина 23-річної подружки, якого та таємно народила вдома у квітні 2022 року та наступного ж дня після пологів віддала.
Хлопчик невдовзі став зайвим і піклувальниці, відтак вона вирішила його продати за 30 тисяч доларів США.
Під час передачі дитини покупцю – 23 березня 2023 року – її і затримали у Луцьку.
Суд врахував щире розкаяння жінки, її молодий вік, те, що вона самостійно виховує та утримує трьох малолітніх дітей, думку працівників соціальних служб та призначив їй покарання у виді п'яти років позбавлення волі зі встановленням трирічного іспитового строку.
Вирішується питання щодо оскарження вироку в апеляційному порядку.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 26-річну волинянку винуватою у торгівлі людьми, вчиненій щодо малолітнього.
Нагадаємо, жінка майже рік піклувалася про небажаного сина 23-річної подружки, якого та таємно народила вдома у квітні 2022 року та наступного ж дня після пологів віддала.
Хлопчик невдовзі став зайвим і піклувальниці, відтак вона вирішила його продати за 30 тисяч доларів США.
Під час передачі дитини покупцю – 23 березня 2023 року – її і затримали у Луцьку.
Суд врахував щире розкаяння жінки, її молодий вік, те, що вона самостійно виховує та утримує трьох малолітніх дітей, думку працівників соціальних служб та призначив їй покарання у виді п'яти років позбавлення волі зі встановленням трирічного іспитового строку.
Вирішується питання щодо оскарження вироку в апеляційному порядку.
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