У Луцьку судять 26-річну жінку, яка продала 11-місячного хлопчика за 30 тисяч доларів

У Луцьку судять 26-річну жінку, яка продала 11-місячного хлопчика за 30 тисяч доларів
Судять 26-річну волинянку, яка продала дитину за 30 тисяч доларів США.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 26-річної волинянки, яка продала 11-місячного хлопчика за 30 тисяч доларів США.

За даними слідства, жінка піклувалася про небажаного сина 23-річної подружки, якого та таємно народила вдома у квітні 2022 року та наступного ж дня після пологів віддала.

Хлопчик невдовзі став зайвим і піклувальниці, відтак вона вирішила його продати.

Під час передачі дитини покупцю – 23 березня 2023 року – її і затримали у Луцьку. Жінку обвинувачують у торгівлі людьми, вчиненій щодо малолітнього .

Дитину вилучили й вона перебуває у лікарняному закладі.

Викрито незаконні дії за оперативного супроводу працівників Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.
У Луцьку судять 26-річну жінку, яка продала 11-місячного хлопчика за 30 тисяч доларів


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Теги: Волинянка, дитина, продаж
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