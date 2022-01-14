У Луцьку судять 26-річну жінку, яка продала 11-місячного хлопчика за 30 тисяч доларів
Сьогодні, 11:16
Судять 26-річну волинянку, яка продала дитину за 30 тисяч доларів США.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 26-річної волинянки, яка продала 11-місячного хлопчика за 30 тисяч доларів США.
За даними слідства, жінка піклувалася про небажаного сина 23-річної подружки, якого та таємно народила вдома у квітні 2022 року та наступного ж дня після пологів віддала.
Хлопчик невдовзі став зайвим і піклувальниці, відтак вона вирішила його продати.
Під час передачі дитини покупцю – 23 березня 2023 року – її і затримали у Луцьку. Жінку обвинувачують у торгівлі людьми, вчиненій щодо малолітнього .
Дитину вилучили й вона перебуває у лікарняному закладі.
Викрито незаконні дії за оперативного супроводу працівників Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 26-річної волинянки, яка продала 11-місячного хлопчика за 30 тисяч доларів США.
За даними слідства, жінка піклувалася про небажаного сина 23-річної подружки, якого та таємно народила вдома у квітні 2022 року та наступного ж дня після пологів віддала.
Хлопчик невдовзі став зайвим і піклувальниці, відтак вона вирішила його продати.
Під час передачі дитини покупцю – 23 березня 2023 року – її і затримали у Луцьку. Жінку обвинувачують у торгівлі людьми, вчиненій щодо малолітнього .
Дитину вилучили й вона перебуває у лікарняному закладі.
Викрито незаконні дії за оперативного супроводу працівників Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.
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