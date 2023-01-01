Відсутність реакції світу на підрив Каховської ГЕС може підштовхнути Путіна до ще гірших злочинів, – МЗС





Про це у Twitter повідомив заступник глави МЗС Андрій Мельник, передає



Він звернув увагу, що після того, як росіяни увійшли у "новий вимір" війни з підривом дамби Каховської ГЕС, світова громадськість висловила лише занепокоєння.



"Але нових каральних заходів проти Кремля не було. Це пожежонебезпечно. Це може підштовхнути Путіна до ще гірших злочинів", - наголосив Мельник.



Нагадаємо, що вранці 6 червня стало відомо, що



У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.



Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.



За даними української розвідки, ніхто, крім росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. В телеграм-каналі



Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нових каральних заходів проти Кремля за підрив Каховської ГЕС не було.Про це у Twitter повідомив заступник глави МЗС, передає Цензор.НЕТ Він звернув увагу, що після того, як росіяни увійшли у "новий вимір" війни з підривом дамби Каховської ГЕС, світова громадськість висловила лише занепокоєння."Але нових каральних заходів проти Кремля не було. Це пожежонебезпечно. Це може підштовхнути Путіна до ще гірших злочинів", - наголосив Мельник.Нагадаємо, що вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС . Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.За даними української розвідки, ніхто, крім росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. В телеграм-каналі 205 мотострілецької бригади рф, яку підозрюють в підриві дамби , про мінування ГЕС і можливість підриву писали ще в жовтні 2022 року.Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.

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