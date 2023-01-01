На Волині підприємство змусили заплатити 7,5 мільйона гривень податків





Про це



Основним напрямом діяльності згаданого товариства є виробництво бетонних розчинів, готових до використання, будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій.



Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2021 році, здійснюючи будівництво та ремонт доріг на території Волинської області, службові особи підприємства умисно ухилились від сплати податків на прибуток.



Зокрема, за результатами фінансово-господарської діяльності не було складено та своєчасно подано податкову декларацію з податку на прибуток підприємства за 2021 рік. Однак, як зʼясували детективи БЕБ, на розрахункових рахунках підприємства було достатньо коштів для сплати податків.



За результатами проведених заходів детективами БЕБ у межах кримінального провадження, службові особи підприємства в травні 2023 року подали до державної податкової інспекції у Волинській області декларацію з податку на прибуток підприємства за 2021 рік, в якій задекларували до сплати понад 7,5 млн грн. Ці кошти були перераховані до державного бюджету.



Досудове розслідування у кримінальному проваджені за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) в особливо великих розмірах) здійснювали детективи територіального управління БЕБ у Волинської області за процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській області викрили службових осіб одного з підприємств регіону в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.Про це повідомляють у Бюро економічної безпеки України.Основним напрямом діяльності згаданого товариства є виробництво бетонних розчинів, готових до використання, будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій.Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2021 році, здійснюючи будівництво та ремонт доріг на території Волинської області, службові особи підприємства умисно ухилились від сплати податків на прибуток.Зокрема, за результатами фінансово-господарської діяльності не було складено та своєчасно подано податкову декларацію з податку на прибуток підприємства за 2021 рік. Однак, як зʼясували детективи БЕБ, на розрахункових рахунках підприємства було достатньо коштів для сплати податків.За результатами проведених заходів детективами БЕБ у межах кримінального провадження, службові особи підприємства в травні 2023 року подали до державної податкової інспекції у Волинській області декларацію з податку на прибуток підприємства за 2021 рік, в якій задекларували до сплати понад 7,5 млн грн. Ці кошти були перераховані до державного бюджету.Досудове розслідування у кримінальному проваджені за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) в особливо великих розмірах) здійснювали детективи територіального управління БЕБ у Волинської області за процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури.

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