У Луцьку мешканці декількох багатоповерхівок на тиждень залишаться без гарячої води





Про це



"Це вже четверта ділянка теплових мереж, що підлягає заміні в дворі на розі вулиці Захарова - вулиці Декабристів. У зв'язку з цим повідомляємо про припинення надання послуги з постачання гарячої води до житлових будинків на вул. Захарова, 5, вул. Декабристів, 25, 27 сьогодні з 09:00", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що орієнтовний термін виконання робіт - 1 тиждень.



Нагадаємо,





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Захарова розпочали демонтажні роботи із заміни аварійної ділянки теплової мережі.Про це повідомили в ДКП "Луцьктепло"."Це вже четверта ділянка теплових мереж, що підлягає заміні в дворі на розі вулиці Захарова - вулиці Декабристів. У зв'язку з цим повідомляємо про припинення надання послуги з постачання гарячої води до житлових будинків на вул. Захарова, 5, вул. Декабристів, 25, 27 сьогодні з 09:00", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що орієнтовний термін виконання робіт - 1 тиждень.Нагадаємо, коли і де в Луцьку вимикатимуть гарячу воду. ГРАФІК

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