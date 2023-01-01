У Луцьку мешканці декількох багатоповерхівок на тиждень залишаться без гарячої води

У Луцьку мешканці декількох багатоповерхівок на тиждень залишаться без гарячої води
У Луцьку на вулиці Захарова розпочали демонтажні роботи із заміни аварійної ділянки теплової мережі.

Про це повідомили в ДКП "Луцьктепло".

"Це вже четверта ділянка теплових мереж, що підлягає заміні в дворі на розі вулиці Захарова - вулиці Декабристів. У зв'язку з цим повідомляємо про припинення надання послуги з постачання гарячої води до житлових будинків на вул. Захарова, 5, вул. Декабристів, 25, 27 сьогодні з 09:00", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що орієнтовний термін виконання робіт - 1 тиждень.

Нагадаємо, коли і де в Луцьку вимикатимуть гарячу воду. ГРАФІК


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Теги: Луцьк, гаряча вода
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