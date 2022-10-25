Коли і де в Луцьку вимикатимуть гарячу воду. ГРАФІК

Коли і де в Луцьку вимикатимуть гарячу воду. ГРАФІК
У Луцьку затвердили графік припинення подачі гарячої води.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

У зв’язку з щорічним проведенням профілактичних ремонтів теплових мереж, члени виконавчого комітету затвердили графік припинення подачі гарячої води від котелень та центральних теплових пунктів ДКП «Луцьктепло» для мешканців міста Луцька на 2023 рік.

Нагадаємо, що гаряче водопостачання для населення в місті Луцьку від котелень, центральних теплових пунктів ДКП «Луцьктепло» постачається щодня з 6 до 22 години.

Гарячу воду вимикатимуть за таким графіком:

Центральні теплові пункти (ЦТП) від котелень на вул. Карбишева, 2, вул. Конякіна, 24к:

вул. Гордіюк, 43а; пр-т Соборності, 3д, 16а, 19в, 20д; пр-т Молоді, 4г, 5в, 10к, 13г; вул. В’ячеслава Чорновола, 2г; вул. Карпенка-Карого, 11б; вул. Гордіюк, 10б, вул. Кравчука, 1а; вул. Героїв-добровольців, 4ж; вул. Конякіна, 7б, 8а, вул. Кравчука, 26г, 19л; вул. Ветеранів, 17; пр-т Соборності, 24б, 29, 44а - 03.07 – 31.07.

Центральні теплові пункти від котельні на вул. Магістральна, 56:

вул. Грабовського, 7д , 9г, 11в; вул. Бенделіані, 1е; вул. Станіславського, 50в; вул. Гнідавська, 65а; бульв. Дружби Народів, 8а, 15б - 15.05 – 06.06;

вул. Арцеулова, 3а - 03.07 – 17.07;

вул. 8-го Березня, 3 - 29.05 – 12.06;

вул. Декабристів, 29 - 11.07 – 25.07;

пр-т Відродження, 15б - 18.07 – 01.08;

вул. Загородня, 3а - 18.07 – 01.08;

вул. Вороніхіна, 15б - 11.07 – 25.07;

вул. Вавилова, 6 - 04.07 – 18.07;

вул. Задворецька, 13 - 04.07 – 18.07;

вул. Ковельська, 68б - 25.07 – 07.08;

вул. Дубнівська, 32б - 02.08 – 15.08;

вул. Кривий Вал, 13б - 05.07 – 18.07;

вул. Шевченка, 3а - 02.08 – 15.08;

вул. Шевченка, 40 - 03.07 – 17.07;

вул. Лесі Українки, 67 - 14.08 – 28.08;

вул. Коцюбинського, 9а - 07.06 – 20.06;

вул. Чернишевського, 114к - 12.06 – 26.06;

вул. Володимирська, 100б - 31.07 – 14.08;

пров. Старицького, 6 - 23.05 – 06.06;

вул. Новочерчицька, 1а - 29.05 – 12.06;

вул. Маковського, 2к - 01.06 – 14.06;

Дахові котельні на:

вул. Кравчука, 11в - 05.07 – 18.07;

вул. Кравчука, 11б - 07.06 – 20.06;

вул. Гордіюк, 20а - 11.05 – 24.05;

вул. Героїв-добровольців, 4в - 17.05 – 30.05;

вул. Героїв-добровольців, 4д - 08.08 – 22.08;

вул. Ковельська, 47а - 11.05 – 24.05;

вул. Дубнівська, 15 - 15.05 – 30.05.

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Теги: Луцьк, гаряча вода
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