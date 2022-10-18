СБУ розслідує справу страченого українського полоненого





Служба безпеки України розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.



«Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде – дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання», – підкреслив Голова СБУ Василь Малюк.



Ввечері 11 квітня у соціальних мережах поширили відео жорстокого вбивства українського полоненого. На кадрах задокументовано, як російський військовий ножем відрізає голову українському захиснику, який на той момент був ще живим.



Перебуваючи у шоковому стані, полонений кричить, що йому боляче. Окупанти коментують страту словами "Работаем, братья", "Ломай позвоночник, что никогда бошку не резал, н***й".



Відрізану голову росіяни демонструють на камеру та говорять, що її треба відправити командиру закатованого.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 11 квітня, в мережі з’явилось відео, як російські окупанти проявляють свою звірину сутність – жорстко катують українського полоненого та відрізають йому голову. Служба безпеки України розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.«Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде – дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання», – підкреслив Голова СБУВвечері 11 квітня у соціальних мережах поширили відео жорстокого вбивства українського полоненого. На кадрах задокументовано, як російський військовий ножем відрізає голову українському захиснику, який на той момент був ще живим.Перебуваючи у шоковому стані, полонений кричить, що йому боляче. Окупанти коментують страту словами "Работаем, братья", "Ломай позвоночник, что никогда бошку не резал, н***й".Відрізану голову росіяни демонструють на камеру та говорять, що її треба відправити командиру закатованого.

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