Росіяни жорстоко стратили українського полоненого





Про це пише



Ввечері 11 квітня у соціальних мережах поширили відео жорстокого вбивства українського полоненого. На кадрах задокументовано, як російський військовий ножем відрізає голову українському захиснику, який на той момент був ще живим.



Перебуваючи у шоковому стані, полонений кричить, що йому боляче. Окупанти коментують страту словами "Работаем, братья", "Ломай позвоночник, что никогда бошку не резал, н***й".



Відрізану голову росіяни демонструють на камеру та говорять, що її треба відправити командиру закатованого.



Обличчя окупанта, який вчинив страту, на відео закрите маскою. На записі видно, як присутній на місці шокуючого вбивства російський військовий демонструє на камеру бронежилет страченого українського полоненого.



На відео також можна побачити зелене листя, що, ймовірно, може свідчити про те, що запис зроблено минулого року.



На появу шокуючих кадрів відреагував керівник офісу президента України Андрій Єрмак.



"За все буде відповідь і відповідальність", – написав він у Telegram.



Нагадаємо, що у березні стало відомо, що



У липні минулого року в мережі з'явилося відео, на якому російський солдат катує українського військовополоненого - каструє його канцелярським ножем. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив тоді, що готує повідомлення до ООН, Європейського комітету з питань запобігання катуванням та Міжнародного червоного Хреста щодо оприлюдненого відео катувань окупантами військового.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти жорстоко вбили полоненого українського військовослужбовця і записали це на відео, в Офісі президента відреагували на появу в інтернеті шокуючих кадрів.Про це пише Українська правда Ввечері 11 квітня у соціальних мережах поширили відео жорстокого вбивства українського полоненого. На кадрах задокументовано, як російський військовий ножем відрізає голову українському захиснику, який на той момент був ще живим.Перебуваючи у шоковому стані, полонений кричить, що йому боляче. Окупанти коментують страту словами "Работаем, братья", "Ломай позвоночник, что никогда бошку не резал, н***й".Відрізану голову росіяни демонструють на камеру та говорять, що її треба відправити командиру закатованого.Обличчя окупанта, який вчинив страту, на відео закрите маскою. На записі видно, як присутній на місці шокуючого вбивства російський військовий демонструє на камеру бронежилет страченого українського полоненого.На відео також можна побачити зелене листя, що, ймовірно, може свідчити про те, що запис зроблено минулого року.На появу шокуючих кадрів відреагував керівник офісу президента України"За все буде відповідь і відповідальність", – написав він у Telegram.Нагадаємо, що у березні стало відомо, що російські загарбники розстріляли беззбройного українського військовополоненого після слів "Слава Україні" У липні минулого року в мережі з'явилося відео, на якому російський солдат катує українського військовополоненого - каструє його канцелярським ножем. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив тоді, що готує повідомлення до ООН, Європейського комітету з питань запобігання катуванням та Міжнародного червоного Хреста щодо оприлюдненого відео катувань окупантами військового.

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