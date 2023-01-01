Курс валют у Луцьку 12 квітня
Сьогодні, 09:00
12 квітня готівковий курс долара становить 37.50, продають його за 37.65.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 45.56, а продають за – 47.00.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.65, а продають за 8,73.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 45.56, а продають за – 47.00.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.65, а продають за 8,73.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
ЗСУ за добу ліквідували 730 окупантів
Сьогодні, 09:10
Курс валют у Луцьку 12 квітня
Сьогодні, 09:00
Росіяни наступають на чотирьох напрямках, – Генштаб
Сьогодні, 08:56
Луцькі бібліотеки збирають «великодні кошики для воїнів». ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
СБУ оголосила в розшук дружину Медведчука Оксану Марченко
Сьогодні, 07:33
Медіа