Луцькі бібліотеки збирають «великодні кошики для воїнів». ВІДЕО





Для військових, які воюють, збирають необхідні речі, продукти тривалого зберігання, солодощі, паски та обереги, – розповіла Марія Назаревич.



З її слів, цього року до 10-денної акції долучилися усі 25 міських бібліотек. Першу партію уже зібрали та передали волонтерам для відправки.



"Приносили, хто що міг: хто печиво, хто пасочку. Якщо пасочки, то запаковані невеликих розмірів, безперечно їм ще потрібні там напої, засоби гігієни. Ми цінуємо наших воїнів, і те, що вони захищають нашу рідну державу", – каже бібліотекарка.



Постійна читачка Наталія Пушкар від початку повномасштабної війни зв’язала понад тисячу ангелів-оберегів. "Спочатку 20 в’язала за вечір і за ніч, потім вже й по 50. Крім ангеликів, я задумала такі квіточки зв’язати нашим дівчатам, бо дівчата теж воюють, медсестри там є", – говорить жінка.



Зібрані під час акції речі відвезли у Луцьку бібліотеку № 10. Звідти першу передачу забрали волонтери волинського центру "Серця Патріотів". Зі слів завідувачки книгозбірні Надії Чміль, окрім випічки бійцям передають і книжки.



"Починаючи з 14-го року, постійно передавали через волонтерів художню українську літературу. І сьогодні знову це на часі", – сказала бібліотекарка.



Керівник волинського волонтерського центру "Серця Патріотів" Сергій Балицький розповів, що перед Великоднем щороку для бійців привозять продукти. Нині передачу, каже, доставлять для військових 14-ї та 100-ї волинських бригад.



"Хлопці від нас за тисячу кілометрів, їм буде дуже приємно. Через те, ми виїжджаємо завтра. Я думаю, що до Паски ми це все хлопцям доставимо. Їм буде надзвичайно приємно. Веземо автомобіль, назад веземо автомобіль пошкоджений", – каже волонтер.



Акція "Великодній кошик для воїна" в громаді триває з 2 до 12 квітня. Як додала керівниця центральної бібліотеки для дорослих Марія Назаревич, читачі продовжують долучатися до збору, тож після свят планують відправити ще одну передачу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Другий рік поспіль книгозбірні Луцької територіальної громади долучаються до благодійної акції "Великодній кошик для воїна".Для військових, які воюють, збирають необхідні речі, продукти тривалого зберігання, солодощі, паски та обереги, – розповіла Суспільному директорка центральної бібліотеки для дорослихЗ її слів, цього року до 10-денної акції долучилися усі 25 міських бібліотек. Першу партію уже зібрали та передали волонтерам для відправки."Приносили, хто що міг: хто печиво, хто пасочку. Якщо пасочки, то запаковані невеликих розмірів, безперечно їм ще потрібні там напої, засоби гігієни. Ми цінуємо наших воїнів, і те, що вони захищають нашу рідну державу", – каже бібліотекарка.Постійна читачка Наталія Пушкар від початку повномасштабної війни зв’язала понад тисячу ангелів-оберегів. "Спочатку 20 в’язала за вечір і за ніч, потім вже й по 50. Крім ангеликів, я задумала такі квіточки зв’язати нашим дівчатам, бо дівчата теж воюють, медсестри там є", – говорить жінка.Зібрані під час акції речі відвезли у Луцьку бібліотеку № 10. Звідти першу передачу забрали волонтери волинського центру "Серця Патріотів". Зі слів завідувачки книгозбірні Надії Чміль, окрім випічки бійцям передають і книжки."Починаючи з 14-го року, постійно передавали через волонтерів художню українську літературу. І сьогодні знову це на часі", – сказала бібліотекарка.Керівник волинського волонтерського центру "Серця Патріотів" Сергій Балицький розповів, що перед Великоднем щороку для бійців привозять продукти. Нині передачу, каже, доставлять для військових 14-ї та 100-ї волинських бригад."Хлопці від нас за тисячу кілометрів, їм буде дуже приємно. Через те, ми виїжджаємо завтра. Я думаю, що до Паски ми це все хлопцям доставимо. Їм буде надзвичайно приємно. Веземо автомобіль, назад веземо автомобіль пошкоджений", – каже волонтер.Акція "Великодній кошик для воїна" в громаді триває з 2 до 12 квітня. Як додала керівниця центральної бібліотеки для дорослих Марія Назаревич, читачі продовжують долучатися до збору, тож після свят планують відправити ще одну передачу.

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