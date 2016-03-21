СБУ оголосила в розшук дружину Медведчука Оксану Марченко

СБУ оголосила в розшук дружину Медведчука Оксану Марченко
Служба безпеки України оголосила у розшук Оксану Марченко — дружину колишнього народного депутата Віктора Медведчука.

Про це повідомляє "Громадське", посилаючись на МВС.

Там зазначили, що вона зникла 24 березня. Марченко оголосило в розшук головне управління СБУ в Івано-Франківській області. Її звинувачують за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України. Також зазначено, що вона переховується від органів досудового розслідування. Нагадаємо, на початку лютого Марченко отримала підозру у фінансуванні російсько-окупаційних військ.

Їй загрожує від 6 до 8 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.

Наприкінці лютого суд арештував майно та активи Марченко на понад 5,6 мільярда гривень, а в березні — на понад 440 мільйонів гривень.

А на початку квітня суд наклав арешт на дві земельні ділянки з об'єктами нерухомості, що були у власності Оксани Марченко. Ділянки розташовані в одному з туристичних районів Львівської області. Загальна вартість арештованого майна — 17,5 мільйона гривень.

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Теги: Україна, СБУ, МВС, розшук
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