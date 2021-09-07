Скільки маленьких волинян підуть в перший клас у 2023 році





Про це розповіла Наталія Матвіюк.



Прийом документів стартував 3 квітня і триватиме до 31 травня.



Зі слів Наталії Матвіюк, документи на вступ до першого класу можна подати у декілька закладів загальної середньої освіти одразу. При цьому школи зараховуватимуть дітей, зважаючи на територіальну приналежність.



"Якщо на певній території проживає дитина принаймні з одним з батьків, то вони мають право вступити без будь-яких екзаменів саме до тієї школи. І можуть подати в інший заклад, де батьки розуміють, що це буде краще для їхньої дитини. У тому закладі будуть приймати дітей до першого класу по наявності вільних місць", – каже посадовиця.



Наталія Матвіюк також зазначила, що для зарахування слід подати такі документи: заяву, копію та оригінал свідоцтва про народження дитини, довідку про місце проживання, медичну довідку та карту профілактичних щеплень.



Журналісти побували у школах Луцької й Торчинської територіальних громад та поспілкувалося з батьками майбутніх першокласників про особливості подання документів і проходження медогляду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У школах Волинської області на навчальний рік 2023-2024 очікують 12 800 дітей, які підуть до першого класу.Про це розповіла Суспільному начальниця обласного управління освіти і наукиПрийом документів стартував 3 квітня і триватиме до 31 травня.Зі слів Наталії Матвіюк, документи на вступ до першого класу можна подати у декілька закладів загальної середньої освіти одразу. При цьому школи зараховуватимуть дітей, зважаючи на територіальну приналежність."Якщо на певній території проживає дитина принаймні з одним з батьків, то вони мають право вступити без будь-яких екзаменів саме до тієї школи. І можуть подати в інший заклад, де батьки розуміють, що це буде краще для їхньої дитини. У тому закладі будуть приймати дітей до першого класу по наявності вільних місць", – каже посадовиця.Наталія Матвіюк також зазначила, що для зарахування слід подати такі документи: заяву, копію та оригінал свідоцтва про народження дитини, довідку про місце проживання, медичну довідку та карту профілактичних щеплень.Журналісти побували у школах Луцької й Торчинської територіальних громад та поспілкувалося з батьками майбутніх першокласників про особливості подання документів і проходження медогляду.

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