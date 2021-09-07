Скільки маленьких волинян підуть в перший клас у 2023 році

Скільки маленьких волинян підуть в перший клас у 2023 році
У школах Волинської області на навчальний рік 2023-2024 очікують 12 800 дітей, які підуть до першого класу.

Про це розповіла Суспільному начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк.

Прийом документів стартував 3 квітня і триватиме до 31 травня.

Зі слів Наталії Матвіюк, документи на вступ до першого класу можна подати у декілька закладів загальної середньої освіти одразу. При цьому школи зараховуватимуть дітей, зважаючи на територіальну приналежність.

"Якщо на певній території проживає дитина принаймні з одним з батьків, то вони мають право вступити без будь-яких екзаменів саме до тієї школи. І можуть подати в інший заклад, де батьки розуміють, що це буде краще для їхньої дитини. У тому закладі будуть приймати дітей до першого класу по наявності вільних місць", – каже посадовиця.

Наталія Матвіюк також зазначила, що для зарахування слід подати такі документи: заяву, копію та оригінал свідоцтва про народження дитини, довідку про місце проживання, медичну довідку та карту профілактичних щеплень.

Журналісти побували у школах Луцької й Торчинської територіальних громад та поспілкувалося з батьками майбутніх першокласників про особливості подання документів і проходження медогляду.


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Теги: Волинь, освіта, школа
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