В ОП заявили, що ймовірність передачі F-16 для України – висока
Сьогодні, 03:41
Міністр оборони Данії заявив, що Захід може ухвалити рішення про надання Україні винищувачів до літа. Та ймовірність, що вже до цього часу Україна почує рішення про передачу F-16, вкрай висока.
Про це 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, надсучасна авіаційна техніка зможе закрити небо та знищувати дуже суттєвий інструментальний ресурс російської окупаційної армії.
"Імовірність є вкрай високою, адже це об'єктивна реальність. Без надсучасної авіаційної техніки багато питань, які мінімізують втрати з одного боку, а з іншого боку – зроблять більш ефективною роботу по "передньому краю"...", – заявив він.
Подоляк наголосив, що F-16 значно краще, ніж навіть МіГ-29, які передають Україні. І Росія, до речі, використовує більш сучасні МіГи та "Сушки".
"Тут треба зафіксувати декілька важливих моментів. Такі розмови йдуть і вони йдуть на різних рівнях, і вони йдуть вкрай прагматично. І міністр оборони Данії лише підкреслює це", – заявив він.
Радник голови Офісу Президента України переконаний, що отримання тієї чи іншої зброї буде в будь-якому випадку, але про це можуть говорити по факту. Мовляв, те саме, як з контрнаступом.
"Є – відпрацювали – проговорили – наслідки. Так само з отриманням озброєння. Ми про авіацію говоримо – так, можемо очікувати",
– розповів Подоляк.
Він зазначив, щойно буде принципове рішення, що передадуть сучасні й більш ефективні літаки, – одразу про це скажуть.
"Наші партнери розуміють, що, якщо ти вже почав віддавати все Україні щодо того типу війни, в якій ми беремо участь, то, безумовно, авіація – це один із ключових чинників на цих етапах", – повідомив Михайло Подоляк.
Про це 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, надсучасна авіаційна техніка зможе закрити небо та знищувати дуже суттєвий інструментальний ресурс російської окупаційної армії.
"Імовірність є вкрай високою, адже це об'єктивна реальність. Без надсучасної авіаційної техніки багато питань, які мінімізують втрати з одного боку, а з іншого боку – зроблять більш ефективною роботу по "передньому краю"...", – заявив він.
Подоляк наголосив, що F-16 значно краще, ніж навіть МіГ-29, які передають Україні. І Росія, до речі, використовує більш сучасні МіГи та "Сушки".
"Тут треба зафіксувати декілька важливих моментів. Такі розмови йдуть і вони йдуть на різних рівнях, і вони йдуть вкрай прагматично. І міністр оборони Данії лише підкреслює це", – заявив він.
Радник голови Офісу Президента України переконаний, що отримання тієї чи іншої зброї буде в будь-якому випадку, але про це можуть говорити по факту. Мовляв, те саме, як з контрнаступом.
"Є – відпрацювали – проговорили – наслідки. Так само з отриманням озброєння. Ми про авіацію говоримо – так, можемо очікувати",
– розповів Подоляк.
Він зазначив, щойно буде принципове рішення, що передадуть сучасні й більш ефективні літаки, – одразу про це скажуть.
"Наші партнери розуміють, що, якщо ти вже почав віддавати все Україні щодо того типу війни, в якій ми беремо участь, то, безумовно, авіація – це один із ключових чинників на цих етапах", – повідомив Михайло Подоляк.