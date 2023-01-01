У Верховній Раді заблокували доплату військовим у 30 тисяч гривень

У Верховній Раді заблокували доплату військовим у 30 тисяч гривень
До Верховної Ради внесли постанову, яка блокує повернення доплат у 30 тисяч гривень військовослужбовцям, поліцейським і посадовим особам служби цивільного захисту.

Про це повідомляє УНІАН.

"Поки ця постанова не буде розглянута в залі, спікер не має права підписати закон. А це найближчими тижнями не відбудеться через графік засідання Ради", - зазначив народний депутат Ярослав Железняк.
У Верховній Раді заблокували доплату військовим у 30 тисяч гривень


Постанову вніс народний депутат від партії "Голос" Володимир Цабаль.

Нагадаємо, 10 квітня Верховна Рада проголосувала за те, щоб повернути військовим доплати в розмірі 30 тисяч гривень. Йдеться про законопроект №8312.

Як пояснював нардеп Железняк, надбавку захисникам планують таким чином повернути за рахунок скорочення зарплат держслужбовцям і співробітникам державних підприємств.

За його словами, щоб повернення надбавок спрацювало потрібно буде змінювати бюджет, адже передбачене скорочення зарплат не покриє всі витрати: Україна в день на виплати військовим витрачала 2,7 мільярда гривень.

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Теги: Україна, доплати, військові, гроші, Верхвона Рада
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Коментарі 3
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А собі зарплати та премії не забувають і гроші в бюджеті є, а щось в зсу ніхто не торопиться.
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А собі зарплати та премії не забувають і гроші в бюджеті єна це, а щось в зсу ніхто не спішить. Хай би депутатам даромоєдам хочь місяць не виплатили зарплату в доплати то хватило б всім нашим хлопцям на доплати.
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Скажіть, навіщо нам 450 дармоїдів? В них величезні зарплати, премії, компенсація за житло. Вони це все заслужили?
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