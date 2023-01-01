У Верховній Раді заблокували доплату військовим у 30 тисяч гривень
Сьогодні, 01:15
До Верховної Ради внесли постанову, яка блокує повернення доплат у 30 тисяч гривень військовослужбовцям, поліцейським і посадовим особам служби цивільного захисту.
Про це повідомляє УНІАН.
"Поки ця постанова не буде розглянута в залі, спікер не має права підписати закон. А це найближчими тижнями не відбудеться через графік засідання Ради", - зазначив народний депутат Ярослав Железняк.
Постанову вніс народний депутат від партії "Голос" Володимир Цабаль.
Нагадаємо, 10 квітня Верховна Рада проголосувала за те, щоб повернути військовим доплати в розмірі 30 тисяч гривень. Йдеться про законопроект №8312.
Як пояснював нардеп Железняк, надбавку захисникам планують таким чином повернути за рахунок скорочення зарплат держслужбовцям і співробітникам державних підприємств.
За його словами, щоб повернення надбавок спрацювало потрібно буде змінювати бюджет, адже передбачене скорочення зарплат не покриє всі витрати: Україна в день на виплати військовим витрачала 2,7 мільярда гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє УНІАН.
"Поки ця постанова не буде розглянута в залі, спікер не має права підписати закон. А це найближчими тижнями не відбудеться через графік засідання Ради", - зазначив народний депутат Ярослав Железняк.
Постанову вніс народний депутат від партії "Голос" Володимир Цабаль.
Нагадаємо, 10 квітня Верховна Рада проголосувала за те, щоб повернути військовим доплати в розмірі 30 тисяч гривень. Йдеться про законопроект №8312.
Як пояснював нардеп Железняк, надбавку захисникам планують таким чином повернути за рахунок скорочення зарплат держслужбовцям і співробітникам державних підприємств.
За його словами, щоб повернення надбавок спрацювало потрібно буде змінювати бюджет, адже передбачене скорочення зарплат не покриє всі витрати: Україна в день на виплати військовим витрачала 2,7 мільярда гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 3
А собі зарплати та премії не забувають і гроші в бюджеті є, а щось в зсу ніхто не торопиться.
А собі зарплати та премії не забувають і гроші в бюджеті єна це, а щось в зсу ніхто не спішить. Хай би депутатам даромоєдам хочь місяць не виплатили зарплату в доплати то хватило б всім нашим хлопцям на доплати.
Скажіть, навіщо нам 450 дармоїдів? В них величезні зарплати, премії, компенсація за житло. Вони це все заслужили?
Вибір редактора
Останні новини
В ОП заявили, що ймовірність передачі F-16 для України – висока
Сьогодні, 03:41
У ліси Волині випустили майже 300 фазанів. ФОТО
Сьогодні, 02:17
У Верховній Раді заблокували доплату військовим у 30 тисяч гривень
Сьогодні, 01:15
12 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 11 квітня
11 квітень, 23:17
Медіа