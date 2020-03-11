У ліси Волині випустили майже 300 фазанів. ФОТО
Сьогодні, 02:17
Ще 280 фазанів оселилися на Волині - на території Ковельщини та Ківерцівщини. Днями птахів випускали із вольєрів у вільний простір.
Один із підвидів, який тепер оселився на Ківерцівщині, фазан румунський. Відрізняється від звичайного практично лише забарвленням, - повідомляють у Поліському лісовому офісі.
Лісівники готуються до випуску птахів у природу. Спочатку підгодовують у вольєрі, спостерігають. На волю випускають найсильніші особини, найбільш придатні до життя у вільному просторі.
Фазани на Волині приживаються добре. На Горохівщині вже вирощують «чисто волинських», не привезених з інших областей. Їх цієї осені «розселили» практично в усіх угіддях області - загалом випустили понад 1000 особин.
Лісівники навіть у природних умовах намагаються додатково створити комфортні умови для птахів. Наприклад, встановлюють захисні споруди, де фазан може ховатися від хижаків. Такі будиночки служать і підгодівельними майданчиками.
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Один із підвидів, який тепер оселився на Ківерцівщині, фазан румунський. Відрізняється від звичайного практично лише забарвленням, - повідомляють у Поліському лісовому офісі.
Лісівники готуються до випуску птахів у природу. Спочатку підгодовують у вольєрі, спостерігають. На волю випускають найсильніші особини, найбільш придатні до життя у вільному просторі.
Фазани на Волині приживаються добре. На Горохівщині вже вирощують «чисто волинських», не привезених з інших областей. Їх цієї осені «розселили» практично в усіх угіддях області - загалом випустили понад 1000 особин.
Лісівники навіть у природних умовах намагаються додатково створити комфортні умови для птахів. Наприклад, встановлюють захисні споруди, де фазан може ховатися від хижаків. Такі будиночки служать і підгодівельними майданчиками.
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