У ліси Волині випустили майже 300 фазанів. ФОТО

У ліси Волині випустили майже 300 фазанів. ФОТО
Ще 280 фазанів оселилися на Волині - на території Ковельщини та Ківерцівщини. Днями птахів випускали із вольєрів у вільний простір.

Один із підвидів, який тепер оселився на Ківерцівщині, фазан румунський. Відрізняється від звичайного практично лише забарвленням, - повідомляють у Поліському лісовому офісі.

Лісівники готуються до випуску птахів у природу. Спочатку підгодовують у вольєрі, спостерігають. На волю випускають найсильніші особини, найбільш придатні до життя у вільному просторі.
У ліси Волині випустили майже 300 фазанів. ФОТО

Фазани на Волині приживаються добре. На Горохівщині вже вирощують «чисто волинських», не привезених з інших областей. Їх цієї осені «розселили» практично в усіх угіддях області - загалом випустили понад 1000 особин.
У ліси Волині випустили майже 300 фазанів. ФОТО

Лісівники навіть у природних умовах намагаються додатково створити комфортні умови для птахів. Наприклад, встановлюють захисні споруди, де фазан може ховатися від хижаків. Такі будиночки служать і підгодівельними майданчиками.
У ліси Волині випустили майже 300 фазанів. ФОТО
У ліси Волині випустили майже 300 фазанів. ФОТО
У ліси Волині випустили майже 300 фазанів. ФОТО
У ліси Волині випустили майже 300 фазанів. ФОТО
У ліси Волині випустили майже 300 фазанів. ФОТО
У ліси Волині випустили майже 300 фазанів. ФОТО
У ліси Волині випустили майже 300 фазанів. ФОТО

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Теги: Волинь, ліс, фазани, мисливство
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