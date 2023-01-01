Добрі новини від ВолиньPost за 11 квітня

Добрі новини від ВолиньPost за 11 квітня
Наші журналісти продовжують нагадувати: добрі новини є завжди, і їх обов'язково треба читати! Наприклад, сьогодні, 11 квітня, ми писали про таке:

23-річний волинянин став чемпіоном України з ММА

Спортсмен із Луцька, 23-річний майстер спорту України Андрій Протасюк став чемпіоном України зі змішаних єдиноборств ММА серед молоді та дорослих-2023. На змаганнях лучанин виступав у ваговій категорії 61,2 кілограма.

ЗСУ вже ліквідували понад 179 тисяч окупантів

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 500 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.23 орієнтовно склали:

- особового складу – близько 179 320 (+500) осіб,
- танків – 3 644 (+7) од,
- бойових броньованих машин – 7 038 (+10) од,
- артилерійських систем – 2 765 (+15) од,
- РСЗВ – 535 (+1) од,
- засобів ППО – 282 (+0) од,
- літаків – 307 (+0) од,
- гелікоптерів – 293 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 332 (+9) од,
- крилатих ракет – 911 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 620 (+13) од,
- спеціальної техніки – 316 (+5) од.

На Волині заборонили діяльність УПЦ (МП)

Депутати Волинської обласної ради зібрали позачергову сесію, на якій прийняли рішення про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату (офіційно зареєстрованої як Київська митрополія Української православної церкви) на території Волинської області.

Воїни волинської бригади на трофейній БМП знищують росіян. ВІДЕО

Військові знищують на трофейній БМП-2 її колишніх господарів. На відео видно, що від ударів наших захисників, загорівся ворожий міномет 120-го калібру.

На Волині планують зібрати 100 тонн березового соку. ВІДЕО

Цього року волинські лісові господарства планують заготовити 100 тонн березового соку. Нині сезон заготівлі завершується.


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Теги: Добрі новини
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