Волинська поліція розшукує підлітка, який неодноразово втікає з дому
Сьогодні, 21:59
Поліція Володимирщини встановлює місцезнаходження неповнолітнього Прогонюка Артема Михайловича, 29. 10.2008 р.н., жителя Володимирського р-ну, с. Красностав, вул. Центральна, 22.
Про це повідомляє ІА Волинські новини, посилаючись на Володимирський РВП ГУНП у Волинській області.
Хлопець 11 квітня близько 14 години пішов з місця свого проживання в невідомому напрямку.
На вигляд близько 13-14 років, худощавої тілобудови, волосся чорне, стрижка на бік, ріст близько 170 см, був одягнений в спортивний костюм синього кольору, темно-синя жилетка, синя шапка з балабоном, чорно-білі кросівки.
Телефон для інформації: 0634661066; 0502077200 або 102.
До слова, хлопець не вперше йде з дому, востаннє він зникав у лютому 2023 року, а до цього втікав із дому 16 липня 2022 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє ІА Волинські новини, посилаючись на Володимирський РВП ГУНП у Волинській області.
Хлопець 11 квітня близько 14 години пішов з місця свого проживання в невідомому напрямку.
На вигляд близько 13-14 років, худощавої тілобудови, волосся чорне, стрижка на бік, ріст близько 170 см, був одягнений в спортивний костюм синього кольору, темно-синя жилетка, синя шапка з балабоном, чорно-білі кросівки.
Телефон для інформації: 0634661066; 0502077200 або 102.
До слова, хлопець не вперше йде з дому, востаннє він зникав у лютому 2023 року, а до цього втікав із дому 16 липня 2022 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині планують зібрати 100 тонн березового соку. ВІДЕО
Сьогодні, 22:35
Волинська поліція розшукує підлітка, який неодноразово втікає з дому
Сьогодні, 21:59
Дрони, плакати, залякані колаборанти. В окупованому Криму набирає масштабу рух спротиву Кримські бойові чайки
Сьогодні, 21:54
У госпіталі помер воїн з Нововолинська Олександр Демчук
Сьогодні, 21:12
Луцька міськрада працює «частково прозоро», – НВ
Сьогодні, 20:22
Медіа