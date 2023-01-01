Волинська поліція розшукує підлітка, який неодноразово втікає з дому





Про це повідомляє



Хлопець 11 квітня близько 14 години пішов з місця свого проживання в невідомому напрямку.



На вигляд близько 13-14 років, худощавої тілобудови, волосся чорне, стрижка на бік, ріст близько 170 см, був одягнений в спортивний костюм синього кольору, темно-синя жилетка, синя шапка з балабоном, чорно-білі кросівки.



Телефон для інформації: 0634661066; 0502077200 або 102.



До слова, хлопець не вперше йде з дому, востаннє він зникав у лютому 2023 року, а до цього втікав із дому 16 липня 2022 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція Володимирщини встановлює місцезнаходження неповнолітнього Прогонюка Артема Михайловича, 29. 10.2008 р.н., жителя Володимирського р-ну, с. Красностав, вул. Центральна, 22.Про це повідомляє ІА Волинські новини , посилаючись на Володимирський РВП ГУНП у Волинській області.Хлопець 11 квітня близько 14 години пішов з місця свого проживання в невідомому напрямку.На вигляд близько 13-14 років, худощавої тілобудови, волосся чорне, стрижка на бік, ріст близько 170 см, був одягнений в спортивний костюм синього кольору, темно-синя жилетка, синя шапка з балабоном, чорно-білі кросівки.Телефон для інформації: 0634661066; 0502077200 або 102.До слова, хлопець не вперше йде з дому,, а до цього втікав із дому 16 липня 2022 року.

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