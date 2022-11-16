На Волині планують зібрати 100 тонн березового соку. ВІДЕО
11 квітень, 22:35
Цього року волинські лісові господарства планують заготовити 100 тонн березового соку. Нині сезон заготівлі завершується.
Про це розповіла речниця Поліського лісового офісу Світлана Думська, - повідомляє Суспільне.
"Працівники Ківерцівського лісництва уже завершують заготівлю березового соку", — говорить місцевий лісничий Михайло Затовканюк. Каже: з кожним днем стає тепліше, береза розпускається і сік починає трішки помаліше збігати з берези.
"Але плани зі збору всі виконані", – додає лісівник.
Ділянки для збору березового соку обирають за певними критеріями, – розповідає працівниця лісгоспу Тетяна Неводнічік. Потрібно, щоб деревам було приблизно 70 років, на ділянці їх має бути не менше 50, а діаметр має бути не менший 20 сантиметрів.
Очільниця одного із них Олеся Гожик каже, що під час війни попит на товар зменшився. Заклади громадського харчування зараз не купують соки в такій кількості, як раніше.
Ще одна проблема, з якою в цеху зіштовхнулися цього року, – розповідає Олеся Гожик, – дефіцит в Україні трилітрових банок, нині заводи їх не виготовляють.
Зі слів лісничого Михайла Затовканюка, заготовляти березовий сік можна лише на визначених ділянках та за наявності спеціального дозволу. Решта – заборонена законом. За порушення правил – передбачена адміністративна відповідальність.
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Про це розповіла речниця Поліського лісового офісу Світлана Думська, - повідомляє Суспільне.
"Працівники Ківерцівського лісництва уже завершують заготівлю березового соку", — говорить місцевий лісничий Михайло Затовканюк. Каже: з кожним днем стає тепліше, береза розпускається і сік починає трішки помаліше збігати з берези.
"Але плани зі збору всі виконані", – додає лісівник.
Ділянки для збору березового соку обирають за певними критеріями, – розповідає працівниця лісгоспу Тетяна Неводнічік. Потрібно, щоб деревам було приблизно 70 років, на ділянці їх має бути не менше 50, а діаметр має бути не менший 20 сантиметрів.
Очільниця одного із них Олеся Гожик каже, що під час війни попит на товар зменшився. Заклади громадського харчування зараз не купують соки в такій кількості, як раніше.
Ще одна проблема, з якою в цеху зіштовхнулися цього року, – розповідає Олеся Гожик, – дефіцит в Україні трилітрових банок, нині заводи їх не виготовляють.
Зі слів лісничого Михайла Затовканюка, заготовляти березовий сік можна лише на визначених ділянках та за наявності спеціального дозволу. Решта – заборонена законом. За порушення правил – передбачена адміністративна відповідальність.
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