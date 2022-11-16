На Волині планують зібрати 100 тонн березового соку. ВІДЕО

На Волині планують зібрати 100 тонн березового соку. ВІДЕО
Цього року волинські лісові господарства планують заготовити 100 тонн березового соку. Нині сезон заготівлі завершується.

Про це розповіла речниця Поліського лісового офісу Світлана Думська, - повідомляє Суспільне.

"Працівники Ківерцівського лісництва уже завершують заготівлю березового соку", — говорить місцевий лісничий Михайло Затовканюк. Каже: з кожним днем стає тепліше, береза розпускається і сік починає трішки помаліше збігати з берези.

"Але плани зі збору всі виконані", – додає лісівник.

Ділянки для збору березового соку обирають за певними критеріями, – розповідає працівниця лісгоспу Тетяна Неводнічік. Потрібно, щоб деревам було приблизно 70 років, на ділянці їх має бути не менше 50, а діаметр має бути не менший 20 сантиметрів.

Очільниця одного із них Олеся Гожик каже, що під час війни попит на товар зменшився. Заклади громадського харчування зараз не купують соки в такій кількості, як раніше.

Ще одна проблема, з якою в цеху зіштовхнулися цього року, – розповідає Олеся Гожик, – дефіцит в Україні трилітрових банок, нині заводи їх не виготовляють.

Зі слів лісничого Михайла Затовканюка, заготовляти березовий сік можна лише на визначених ділянках та за наявності спеціального дозволу. Решта – заборонена законом. За порушення правил – передбачена адміністративна відповідальність.


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Теги: Волинь, ліс, заготівля соку
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