Дрони, плакати, залякані колаборанти. В окупованому Криму набирає масштабу рух спротиву Кримські бойові чайки

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Спочатку Чайки вели інформаційну боротьбу, розповсюджуючи в містах окупованого Криму плакати із нагадуваннями, що ЗСУ йде, а також із закликами до колаборантів, яким наполегливо радять тікати.











Поряд із активною увагою до українського півострова та заявами перших осіб держави про деокупацію Криму, КБЧ почали готувати та розповсюджувати інформаційні плакати для громадян України з порадами щодо підготовки до звільнення території ЗСУ: наприклад, знайти українські документи, запастися їжею та водою, завчасно прокласти маршрут до найближчих сховищ.











Однією з гілок діяльності Чайок можна виділити кошмаріння колаборантів та поплічників окупантів. Як від злому їхніх особистих сторінок та публікування особистої інформації, так і до фізичного переслідування на окупованому півострові.









Улюблена “ціль” КБЧ – так звана глава Ялтинської окупаційної адміністрації Яніна Павленко.





Зараз Кримські бойові чайки готуються до зовсім інших дій. Нещодавно вони опублікували інформацію про дрони, які “запрацюють, коли настане потрібний момент”. За словами активістів, цих “пташок” вже завезли на територію окупованого півострова.





Кримське "ПеВеО", спиш? :) pic.twitter.com/WTv7IswSUL — Кримські Бойові Чайки (@CombatSeagull) March 30, 2023



Як розповіли самі учасники руху, працюють вони інкогніто “адже це небезпечна робота, але щодня отримуємо повідомлення від охочих долучитися до нашого підпілля – поки що тримаємо віддалений зв’язок і даємо перші завдання, щоб перевірити людей на готовність діяти, а не тільки говорити”.



“Наше завдання — сіяти паніку серед росіян, які приїхали до Криму нелегально, вони повинні чітко розуміти свою відповідальність за участь у колонізації Криму. Ми чесно всіх попереджаємо, бо своєю присутністю вони роками підтримували та створювали умови поширення російського тоталітаризму у Криму. Ми чудово бачимо, що вони намагалися всі ці роки зробити, і тим прекрасніше нам спостерігати, як усе це зараз розвалюється”, – зазначають Чайки.



Кримські бойові чайки обіцяють вести роботу надалі і робити це “прицільно”. Слідкувати за новинами руху спротиву можна у їхніх соцмережах: Телеграмі та Твіттері.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З першого дня окупації Криму український народ чинив потужний спротив загарбникам: мирні зібрання, одиничні протести, акції непокори. Після початку повномасштабного вторгнення на окупованому півострові опір ставав лише масштабнішим. Відтак, в Криму сформувалося кілька повноцінних рухів спротиву, серед яких також і Кримські бойові чайки. Активісти КБЧ розповсюджують плакати, інформаційні довідки для громадян України на окупованих територіях, погрожують колаборантам, а нещодавно закупили дрони, які, за їхніми словами, у потрібний момент відпрацюють “де треба”. Про свою діяльність КБЧ розповідають ута Твіттері . Далі розповідаємо більше.Спочатку Чайки вели інформаційну боротьбу, розповсюджуючи в містах окупованого Криму плакати із нагадуваннями, що ЗСУ йде, а також із закликами до колаборантів, яким наполегливо радять тікати.Поряд із активною увагою до українського півострова та заявами перших осіб держави про деокупацію Криму, КБЧ почали готувати та розповсюджувати інформаційні плакати для громадян України з порадами щодо підготовки до звільнення території ЗСУ: наприклад, знайти українські документи, запастися їжею та водою, завчасно прокласти маршрут до найближчих сховищ.Однією з гілок діяльності Чайок можна виділити кошмаріння колаборантів та поплічників окупантів. Як від злому їхніх особистих сторінок та публікування особистої інформації, так і до фізичного переслідування на окупованому півострові.Улюблена “ціль” КБЧ – так звана глава Ялтинської окупаційної адміністрації Яніна Павленко.Зараз Кримські бойові чайки готуються до зовсім інших дій. Нещодавно вони опублікували інформацію про дрони, які “запрацюють, коли настане потрібний момент”. За словами активістів, цих “пташок” вже завезли на територію окупованого півострова.Як розповіли самі учасники руху, працюють вони інкогніто “адже це небезпечна робота, але щодня отримуємо повідомлення від охочих долучитися до нашого підпілля – поки що тримаємо віддалений зв’язок і даємо перші завдання, щоб перевірити людей на готовність діяти, а не тільки говорити”.“Наше завдання — сіяти паніку серед росіян, які приїхали до Криму нелегально, вони повинні чітко розуміти свою відповідальність за участь у колонізації Криму. Ми чесно всіх попереджаємо, бо своєю присутністю вони роками підтримували та створювали умови поширення російського тоталітаризму у Криму. Ми чудово бачимо, що вони намагалися всі ці роки зробити, і тим прекрасніше нам спостерігати, як усе це зараз розвалюється”, – зазначають Чайки.Кримські бойові чайки обіцяють вести роботу надалі і робити це “прицільно”. Слідкувати за новинами руху спротиву можна у їхніх соцмережах:та

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