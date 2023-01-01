У госпіталі помер воїн з Нововолинська Олександр Демчук

У госпіталі помер воїн з Нововолинська Олександр Демчук
Сьогодні, 11 квітня, в Луцькому госпіталі внаслідок захворюванння перестало битися серце військовослужбовця з Волині.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Відійшов у Вічність житель Нововолинська Олександр Демчук, 1984 року народження.

Тіло захисника вже доставили до його будинку за адресою: вулиця Львівська, 22.

12 квітня, місто попрощається з Героєм Олександром.

О 12:30 збір біля будинку. Звідти похоронна процесія вирушить до Хресто-Воздвиженського храму (вулиця Винниченка). О 13:00 там відбудеться панахида та прощання.

Чин погребіння - на Алеї Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття сім’ї та побратимам Героя.

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Теги: Волинь, Новововолинськ, смерть, війна
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