У госпіталі помер воїн з Нововолинська Олександр Демчук
Сьогодні, 21:12
Сьогодні, 11 квітня, в Луцькому госпіталі внаслідок захворюванння перестало битися серце військовослужбовця з Волині.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Відійшов у Вічність житель Нововолинська Олександр Демчук, 1984 року народження.
Тіло захисника вже доставили до його будинку за адресою: вулиця Львівська, 22.
12 квітня, місто попрощається з Героєм Олександром.
О 12:30 збір біля будинку. Звідти похоронна процесія вирушить до Хресто-Воздвиженського храму (вулиця Винниченка). О 13:00 там відбудеться панахида та прощання.
Чин погребіння - на Алеї Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття сім’ї та побратимам Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Відійшов у Вічність житель Нововолинська Олександр Демчук, 1984 року народження.
Тіло захисника вже доставили до його будинку за адресою: вулиця Львівська, 22.
12 квітня, місто попрощається з Героєм Олександром.
О 12:30 збір біля будинку. Звідти похоронна процесія вирушить до Хресто-Воздвиженського храму (вулиця Винниченка). О 13:00 там відбудеться панахида та прощання.
Чин погребіння - на Алеї Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття сім’ї та побратимам Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Дрони, плакати, залякані колаборанти. В окупованому Криму набирає масштабу рух спротиву Кримські бойові чайки
Сьогодні, 21:54
У госпіталі помер воїн з Нововолинська Олександр Демчук
Сьогодні, 21:12
Луцька міськрада працює «частково прозоро», – НВ
Сьогодні, 20:22
Погода на завтра, 12 квітня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Медіа