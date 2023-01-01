У госпіталі помер воїн з Нововолинська Олександр Демчук





Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Відійшов у Вічність житель Нововолинська Олександр Демчук, 1984 року народження.



Тіло захисника вже доставили до його будинку за адресою: вулиця Львівська, 22.



12 квітня, місто попрощається з Героєм Олександром.



О 12:30 збір біля будинку. Звідти похоронна процесія вирушить до Хресто-Воздвиженського храму (вулиця Винниченка). О 13:00 там відбудеться панахида та прощання.



Чин погребіння - на Алеї Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття сім’ї та побратимам Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 11 квітня, в Луцькому госпіталі внаслідок захворюванння перестало битися серце військовослужбовця з Волині.Про це повідомив Нововолинський міський головаВідійшов у Вічність житель Нововолинська, 1984 року народження.Тіло захисника вже доставили до його будинку за адресою: вулиця Львівська, 22.12 квітня, місто попрощається з Героєм Олександром.О 12:30 збір біля будинку. Звідти похоронна процесія вирушить до Хресто-Воздвиженського храму (вулиця Винниченка). О 13:00 там відбудеться панахида та прощання.Чин погребіння - на Алеї Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття сім’ї та побратимам Героя.

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