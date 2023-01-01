Погода на завтра, 12 квітня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У середу, 12 квітня, на Волині очікується хмарність з проясненнями, без істотних опадів.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15° тепла.
За даними Sinoptik, весь день у Луцьку буде хмарним. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +7° до +11°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15° тепла.
За даними Sinoptik, весь день у Луцьку буде хмарним. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +7° до +11°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Луцька міськрада працює «частково прозоро», – НВ
Сьогодні, 20:22
Погода на завтра, 12 квітня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Медіа