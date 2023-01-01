Погода на завтра, 12 квітня, у Луцьку та Волинській області





Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15° тепла.



За даними Sinoptik, весь день у Луцьку буде хмарним. Без опадів.



Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +7° до +11°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 12 квітня, на Волині очікується хмарність з проясненнями, без істотних опадів.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15° тепла.За даними Sinoptik, весь день у Луцьку буде хмарним. Без опадів.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +7° до +11°.

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