Погода на завтра, 12 квітня, у Луцьку та Волинській області

Погода на завтра, 12 квітня, у Луцьку та Волинській області
У середу, 12 квітня, на Волині очікується хмарність з проясненнями, без істотних опадів.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15° тепла.

За даними Sinoptik, весь день у Луцьку буде хмарним. Без опадів.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +7° до +11°.

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Теги: погода, Волинь, Луцьк
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