Луцька міськрада працює «частково прозоро», – НВ





Про це



Роботу міських рад у Дніпрі, Львові та Мукачеві можна назвати «прозорою».



«Частково прозорими» визначили міськради 10 міст: Вінниці, Володимира, Житомира, Кам’янського, Києва, Кропивницького, Луцька, Тернополя, Ужгорода та Чернівців.



Експерти зазначили, що з початком повномасштабної війни сфера доступу до публічної інформації загалом регресувала. Аргументуючи безпековими ризиками, міста призупиняли роботу офіційних порталів або ж обмежували доступ до окремих розділів чи сторінок, що встановило середній показник «прозорості» 37,5%, коли за вимогою законодавства він повинен бути 47,8%.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Роботу Луцької міської ради визнали «частково прозорою».Про це повідомляє НВ з посиланням на Transparency International Ukraine.Роботу міських рад у Дніпрі, Львові та Мукачеві можна назвати «прозорою».«Частково прозорими» визначили міськради 10 міст: Вінниці, Володимира, Житомира, Кам’янського, Києва, Кропивницького, Луцька, Тернополя, Ужгорода та Чернівців.Експерти зазначили, що з початком повномасштабної війни сфера доступу до публічної інформації загалом регресувала. Аргументуючи безпековими ризиками, міста призупиняли роботу офіційних порталів або ж обмежували доступ до окремих розділів чи сторінок, що встановило середній показник «прозорості» 37,5%, коли за вимогою законодавства він повинен бути 47,8%.

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