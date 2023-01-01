Луцька міськрада працює «частково прозоро», – НВ
Сьогодні, 20:22
Роботу Луцької міської ради визнали «частково прозорою».
Про це повідомляє НВ з посиланням на Transparency International Ukraine.
Роботу міських рад у Дніпрі, Львові та Мукачеві можна назвати «прозорою».
«Частково прозорими» визначили міськради 10 міст: Вінниці, Володимира, Житомира, Кам’янського, Києва, Кропивницького, Луцька, Тернополя, Ужгорода та Чернівців.
Експерти зазначили, що з початком повномасштабної війни сфера доступу до публічної інформації загалом регресувала. Аргументуючи безпековими ризиками, міста призупиняли роботу офіційних порталів або ж обмежували доступ до окремих розділів чи сторінок, що встановило середній показник «прозорості» 37,5%, коли за вимогою законодавства він повинен бути 47,8%.
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Про це повідомляє НВ з посиланням на Transparency International Ukraine.
Роботу міських рад у Дніпрі, Львові та Мукачеві можна назвати «прозорою».
«Частково прозорими» визначили міськради 10 міст: Вінниці, Володимира, Житомира, Кам’янського, Києва, Кропивницького, Луцька, Тернополя, Ужгорода та Чернівців.
Експерти зазначили, що з початком повномасштабної війни сфера доступу до публічної інформації загалом регресувала. Аргументуючи безпековими ризиками, міста призупиняли роботу офіційних порталів або ж обмежували доступ до окремих розділів чи сторінок, що встановило середній показник «прозорості» 37,5%, коли за вимогою законодавства він повинен бути 47,8%.
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