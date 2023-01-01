Вчиняв розпусні дії над маленькими дівчатами: у Луцьку збоченця засудили до 8 років

Суд визнав 44-річного жителя міста Луцька винуватим у розбещенні малолітніх (ч.2 ст. 156 КК України) та призначив йому максимальне покарання – вісім років позбавлення волі.Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.Нагадаємо, чоловік, який уже був судимий за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, на шлях виправлення не став та вчинив нові такі злочини щодо 11-річної та 10-річної дівчаток в обласному центрі Волині.Одну дитину нетверезий лучанин заманив у котельню під приводом «погодувати кошеня», а з іншою зайшов в ліфт та одразу заблокував його.З обома потерпілими чоловік чинив розпусні дії.Згідно з рішенням суду інформацію про волинянина буде внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканності малолітньої особи.До набрання вироком законної сил запобіжний захід у вигляді тримання його під вартою залишено без змін.