На Волині у 2023 році через перевищення швидкості загинуло 12 людей
Сьогодні, 18:19
На Волині від початку року через перевищення безпечної та встановленої швидкості загинули 12 людей.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці патрульної поліції Волинської області.
«На Волині за три місяці поточного року перевищення безпечної швидкості стало причиною 219 ДТП, в яких травмувалися 67 людей, і 11 загинули. Також перевищення встановленої швидкості призвело до 19 ДТП, в яких травмувалися 10 людей, і 1 людина загинула», – йдеться у повідомленні.
Патрульні поліцейські здійснюють контроль швидкості за допомогою приладу TruCam. Про місце фіксації попереджають відповідні дорожні знаки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на фейсбук-сторінці патрульної поліції Волинської області.
«На Волині за три місяці поточного року перевищення безпечної швидкості стало причиною 219 ДТП, в яких травмувалися 67 людей, і 11 загинули. Також перевищення встановленої швидкості призвело до 19 ДТП, в яких травмувалися 10 людей, і 1 людина загинула», – йдеться у повідомленні.
Патрульні поліцейські здійснюють контроль швидкості за допомогою приладу TruCam. Про місце фіксації попереджають відповідні дорожні знаки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині у 2023 році через перевищення швидкості загинуло 12 людей
Сьогодні, 18:19
Що на практиці означає прийнята Волиньрадою заборона УПЦ (МП)
Сьогодні, 17:55
Росіяни мінують територію навколо Запорізької АЕС
Сьогодні, 17:33
Медіа