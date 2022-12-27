На Волині у 2023 році через перевищення швидкості загинуло 12 людей

На Волині від початку року через перевищення безпечної та встановленої швидкості загинули 12 людей.Про це повідомили на фейсбук-сторінці патрульної поліції Волинської області.«На Волині за три місяці поточного року перевищення безпечної швидкості стало причиною 219 ДТП, в яких травмувалися 67 людей, і 11 загинули. Також перевищення встановленої швидкості призвело до 19 ДТП, в яких травмувалися 10 людей, і 1 людина загинула», – йдеться у повідомленні.Патрульні поліцейські здійснюють контроль швидкості за допомогою приладу TruCam. Про місце фіксації попереджають відповідні дорожні знаки.