Що на практиці означає прийнята Волиньрадою заборона УПЦ (МП)





Усіх цікавить єдине питання – що це означає на практиці? Спойлер – нічого конкретного.



Журналісти запитували про те, що на ділі означає таке рішення, у голови Волинської обласної ради Григорія Недопада та його першого заступника, одного з ініціаторів проєкту рішення Юрія Поліщука.



На це запитання Григорій Недопад відповів так: «Ми показали, що думка Волинської обласної ради, рішення нічим не різниться від тих рішень, які негайно приймала Хмельницька обласна рада, Тернопільська, Львівська, вчора – Рівненська обласна рада. Ми підтвердили, що ми такої самої позиції. Ми маємо зараз сказати, хто на чиїй стороні. Рішення було прийняте всіма депутатами – 54 з 54. Таке голосування показує одностайність. Далі – працювати і далі перемагати разом ворога».



Журналісти все ж вдруге запитали, що означає таке рішення.

Юрій Поліщук таки визнав у відповіді, що пункт рішення зі словами «заборонити діяльність Української православної церкви московського патріархату» має таки більше декларативний характер.



«Насправді юридичних підстав як таких немає, – визнав Юрій Поліщук. – Але дуже вагомою є політична позиція Волинської обласної ради. Бо ми висловили одностайно свою позицію стосовно цієї структури в нас в області. А по друге – це як намір підштовхнути Верховну Раду України до того, щоб вона ухвалили ті законопроекти, про які сьогодні йшлося – й про заборону РПЦ в Україні, і про внесення змін до деяких законодавчих актів, які спрощують процедуру переходу з УПЦ (МП) у ПЦУ».



Зауважимо, що ліквідація релігійної організації – дуже кропіткий і технічно складний процес. Відповідних повноважень у місцевої влади просто немає. Припинення діяльності релігійної організації, відповідно до ст. 16 профільного Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», відбувається виключно у судовому порядку. Тобто ні місцева, ні навіть центральна державна влада не мають повноважень закрити церкву чи заборонити Московський патріархат в Україні.



Додамо також, що у проекті рішення, яким Волиньрада заборонила УМП (МП) на Волині, є інші пункти. Зокрема, депутати також вирішили:



1) звернутися до президента України визначити відповідно до статті 93 Конституції України законопроєкт «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій» невідкладним – для його позачергового розгляду Верховною Радою України;

2) рекомендувати Волинській обласній військовій адміністрації розірвати договір оренди (користування) на комплекс споруд з релігійною організацією «Святогорський успенський зимненський ставропігіальний жіночий монастир Волинської області» та відповідні договори з іншими релігійними громадами УПЦ МП, що користуються храмами, які є пам’ятками архітектури;

3) рекомендувати органам місцевого самоврядування Волинської області сприяти зміні підлеглості релігійних громад УПЦ «МП» в канонічних й організаційних питаннях шляхом організації та проведення загальних зборів релігійних громад і внесення відповідних змін та доповнень до статутів (положень) релігійних громад. Більше того, депутати просять органи місцевого самоврядування на Волині здійснити інвентаризацію земельних ділянок, що перебувають в користуванні УПЦ (МП), а згодом припинити право користування на такі земельні ділянки, прийнявши відповідні рішення.



Депутати висловлюють сподівання, що далі ініціативу переймуть місцеві ради області. Мовляв, на місцях можуть позбавити релігійні організації московського патріархату права користування землею та пам’ятками архітектури, які перебувають у комунальній власності громади.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 11 квітня, депутати Волинської обласної ради одноголосно прийняли рішення, яке самі ж називають вкрай важливим – заборонити діяльність Української православної церкви московського патріархату (офіційно зареєстрованої як Київська митрополія Української православної церкви) на території Волинської області.Усіх цікавить єдине питання – що це означає на практиці? Спойлер – нічого конкретного.Журналісти запитували про те, що на ділі означає таке рішення, у голови Волинської обласної радита його першого заступника, одного з ініціаторів проєкту рішенняНа це запитання Григорій Недопад відповів так: «Ми показали, що думка Волинської обласної ради, рішення нічим не різниться від тих рішень, які негайно приймала Хмельницька обласна рада, Тернопільська, Львівська, вчора – Рівненська обласна рада. Ми підтвердили, що ми такої самої позиції. Ми маємо зараз сказати, хто на чиїй стороні. Рішення було прийняте всіма депутатами – 54 з 54. Таке голосування показує одностайність. Далі – працювати і далі перемагати разом ворога».Журналісти все ж вдруге запитали, що означає таке рішення.Юрій Поліщук таки визнав у відповіді, що пункт рішення зі словами «заборонити діяльність Української православної церкви московського патріархату» має таки більше декларативний характер.«Насправді юридичних підстав як таких немає, – визнав Юрій Поліщук. – Але дуже вагомою є політична позиція Волинської обласної ради. Бо ми висловили одностайно свою позицію стосовно цієї структури в нас в області. А по друге – це як намір підштовхнути Верховну Раду України до того, щоб вона ухвалили ті законопроекти, про які сьогодні йшлося – й про заборону РПЦ в Україні, і про внесення змін до деяких законодавчих актів, які спрощують процедуру переходу з УПЦ (МП) у ПЦУ».Зауважимо, що ліквідація релігійної організації – дуже кропіткий і технічно складний процес. Відповідних повноважень у місцевої влади просто немає. Припинення діяльності релігійної організації, відповідно до ст. 16 профільного Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», відбувається виключно у судовому порядку. Тобто ні місцева, ні навіть центральна державна влада не мають повноважень закрити церкву чи заборонити Московський патріархат в Україні.Додамо також, що у проекті рішення, яким Волиньрада заборонила УМП (МП) на Волині, є інші пункти. Зокрема, депутати також вирішили:1) звернутися до президента України визначити відповідно до статті 93 Конституції України законопроєкт «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій» невідкладним – для його позачергового розгляду Верховною Радою України;2) рекомендувати Волинській обласній військовій адміністрації розірвати договір оренди (користування) на комплекс споруд з релігійною організацією «Святогорський успенський зимненський ставропігіальний жіночий монастир Волинської області» та відповідні договори з іншими релігійними громадами УПЦ МП, що користуються храмами, які є пам’ятками архітектури;3) рекомендувати органам місцевого самоврядування Волинської області сприяти зміні підлеглості релігійних громад УПЦ «МП» в канонічних й організаційних питаннях шляхом організації та проведення загальних зборів релігійних громад і внесення відповідних змін та доповнень до статутів (положень) релігійних громад. Більше того, депутати просять органи місцевого самоврядування на Волині здійснити інвентаризацію земельних ділянок, що перебувають в користуванні УПЦ (МП), а згодом припинити право користування на такі земельні ділянки, прийнявши відповідні рішення.Депутати висловлюють сподівання, що далі ініціативу переймуть місцеві ради області. Мовляв, на місцях можуть позбавити релігійні організації московського патріархату права користування землею та пам’ятками архітектури, які перебувають у комунальній власності громади.

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