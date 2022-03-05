Росіяни мінують територію навколо Запорізької АЕС

Росіяни мінують територію навколо Запорізької АЕС
Російські загарбники в тимчасово окупованому Енергодарі мінують берегову лінію та територію біля Запорізької АЕС.

Про це повідомив мера Енергодара Дмитро Орлов в ефірі «5 каналу», пише Главком.

«Якщо до цього моменту заміновано було виключно берегову лінію та територію по периметру атомної станції, то зараз вони перейшли до мінування навколишніх сіл, лісосмуг, посадок. Вони бояться контрнаступу ЗСУ і намагаються себе убезпечити», – сказав Орлов.

Крім того, фіксується переміщення ворожої техніки у прилеглих до Енергодара селах.

«Попри все не тільки енергодарці, а й самі окупанти розуміють, що Енергодар буде звільнено. Енергодарці чекають на Збройні Сили України. Окупанти та колаборанти теж чекають. І дедалі більше та помітніше нервують», – додав мер.

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Теги: росіяни, Енергодар, Запорізька АЕС, мінують
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