Коли у головному соборі Луцька освячуватимуть паски

Коли у головному соборі Луцька освячуватимуть паски
Цьогоріч Великдень припадає на 16 квітня. Нині, як і торік, у зв'язку із воєнним станом в Україні, зокрема, і на Волині, продовжує діяти комендантська година. Віряни все ж можуть прийти до храму й освятити паску.

Про це у коментарі виданню ВСН розповів прессекретар Волинської єпархії Православної Церкви України Віталій Собко.

Йдеться про те, що саме великоднє богослужіння розпочнеться о 23:20. Спершу буде опівнічна, далі - хресний хід, рання, літургія, а вже згодом люди зможуть освятити пасхальні страви.

До слова, під час комендантської години віряни зможуть перебувати у соборі, всередині приміщення.

Освятити великодній кошик парафіяни зможуть і в суботу, 15 квітня, з 12-ї до 21-ї години.


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Теги: Луцьк, паски, собор, коли освячувати
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