Коли у головному соборі Луцька освячуватимуть паски





Про це у коментарі виданню Віталій Собко.



Йдеться про те, що саме великоднє богослужіння розпочнеться о 23:20. Спершу буде опівнічна, далі - хресний хід, рання, літургія, а вже згодом люди зможуть освятити пасхальні страви.



До слова, під час комендантської години віряни зможуть перебувати у соборі, всередині приміщення.



Освятити великодній кошик парафіяни зможуть і в суботу, 15 квітня, з 12-ї до 21-ї години.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цьогоріч Великдень припадає на 16 квітня. Нині, як і торік, у зв'язку із воєнним станом в Україні, зокрема, і на Волині, продовжує діяти комендантська годин а. Віряни все ж можуть прийти до храму й освятити паску.Про це у коментарі виданню ВСН розповів прессекретар Волинської єпархії Православної Церкви УкраїниЙдеться про те, що саме великоднє богослужіння розпочнеться о 23:20. Спершу буде опівнічна, далі - хресний хід, рання, літургія, а вже згодом люди зможуть освятити пасхальні страви.До слова, під час комендантської години віряни зможуть перебувати у соборі, всередині приміщення.Освятити великодній кошик парафіяни зможуть і в суботу, 15 квітня, з 12-ї до 21-ї години.

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