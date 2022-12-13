Коли у головному соборі Луцька освячуватимуть паски
Сьогодні, 17:14
Цьогоріч Великдень припадає на 16 квітня. Нині, як і торік, у зв'язку із воєнним станом в Україні, зокрема, і на Волині, продовжує діяти комендантська година. Віряни все ж можуть прийти до храму й освятити паску.
Про це у коментарі виданню ВСН розповів прессекретар Волинської єпархії Православної Церкви України Віталій Собко.
Йдеться про те, що саме великоднє богослужіння розпочнеться о 23:20. Спершу буде опівнічна, далі - хресний хід, рання, літургія, а вже згодом люди зможуть освятити пасхальні страви.
До слова, під час комендантської години віряни зможуть перебувати у соборі, всередині приміщення.
Освятити великодній кошик парафіяни зможуть і в суботу, 15 квітня, з 12-ї до 21-ї години.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у коментарі виданню ВСН розповів прессекретар Волинської єпархії Православної Церкви України Віталій Собко.
Йдеться про те, що саме великоднє богослужіння розпочнеться о 23:20. Спершу буде опівнічна, далі - хресний хід, рання, літургія, а вже згодом люди зможуть освятити пасхальні страви.
До слова, під час комендантської години віряни зможуть перебувати у соборі, всередині приміщення.
Освятити великодній кошик парафіяни зможуть і в суботу, 15 квітня, з 12-ї до 21-ї години.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Що на практиці означає прийнята Волиньрадою заборона УПЦ (МП)
Сьогодні, 17:55
Росіяни мінують територію навколо Запорізької АЕС
Сьогодні, 17:33
Коли у головному соборі Луцька освячуватимуть паски
Сьогодні, 17:14
На Волині відкрили меморіальні дошки п'ятьом Героям. ФОТО
Сьогодні, 16:34
Коли запрацюють фонтани у Луцьку
Сьогодні, 16:20
Медіа