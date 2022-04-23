Чи буде діяти комендантська година на Волині у ніч на Великдень

Чи буде діяти комендантська година на Волині у ніч на Великдень
Українцям радять підтримати ЗСУ та залишатися вдома у Великодню ніч заради безпеки. У Волинській області ніяких послаблень щодо дії комендантської години не буде.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили в управлінні інформаційної та внутрішньої політики ОВА.

У містах та селищах триває комендантська година з 00:00 до 05:00, під час якої заборонено перебувати на вулицях. Тому вона діятиме у великодню ніч.

Після 23 години церкви будуть зачинені. Долучитись до богослужінь можна в режимі онлайн, трансляцію яких вестимуть українські церкви.

"Прошу усіх вірян поставитись із розумінням до такого рішення, адже воно продиктоване вимогами безпеки громадян. Впродовж святкових днів вулиці посилено патрулюватимуть правоохоронні органи.

Можливість освятити пасхальний кошик буде в усіх волинян. Дотримуйтесь встановлених правил та розраховуйте своєчасне повернення додому", - каже голова ОВА Юрій Погуляйко.

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Теги: Великдень, ніч, Пасха, Волинь
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