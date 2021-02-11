Пенсійний вік для частини українців збільшиться на 5 років
Сьогодні, 17:00
В Україні є три варіанти виходу на пенсію: у 60, 63 та 65 років. Вік виходу на пенсію залежить від стажу. Водночас вимоги до стажу посилюватимуться до 2028 року.
Про це пише Obozrevatel.
Для цього, як зазначили в Пенсійному фонді, потрібно перевірити на Пенсійному порталі свій страховий стаж. Опісля порахувати, скільки ще стажу можна заробити до 60 років. Якщо вистачить стажу, можна розраховувати на пенсію.
Також у ПФУ розповіли, як перевірити стаж. В особистому кабінеті ліворуч вибрати розділ «Мій страховий стаж», де ви можете переглянути інформацію про свій страховий стаж та сплачені внески.
Для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати відповідний страховий стаж:
у 2023-му – від 30 років;
у 2024-му – від 31 року;
у 2025-му – від 32 років;
у 2026-му – від 33 років;
у 2027-му – від 34 років;
у 2028-му – від 35 років.
Якщо ви не виконали вказану вимогу, є шанс вийти на пенсію у 63 роки. Для цього потрібно до свого 63-річчя заробити хоча б (залежно від того, коли виповниться):
у 2022-му – від 19 до 29 років;
у 2023-му – від 20 до 30 років;
у 2024-му – від 21 до 31 року;
у 2025-му – від 22 до 32 років;
у 2026-му – від 23 до 33 років;
у 2027-му – від 24 до 34 років.
А вже з наступного року потрібно мати щонайменше 30 років стажу. Тим, кому не вистачить стажу, доведеться працювати до 63 років (якщо є від 23 років стажу) та 65 років (якщо є від 15 до 23 років стажу). Друга новина – традиційного підвищення мінімальної пенсії на рівень інфляції цього року не буде.
Остання новина – очікується планова березнева індексація пенсій. Розмір цього індексу: сукупність від половини торішньої інфляції плюс половина середнього за три роки зростання зарплат. Збільшення зарплат буде незначним (близько 7%), а половина від розміру інфляції – близько 15%. Разом частину пенсій можуть підвищити на 22%.
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Про це пише Obozrevatel.
Для цього, як зазначили в Пенсійному фонді, потрібно перевірити на Пенсійному порталі свій страховий стаж. Опісля порахувати, скільки ще стажу можна заробити до 60 років. Якщо вистачить стажу, можна розраховувати на пенсію.
Також у ПФУ розповіли, як перевірити стаж. В особистому кабінеті ліворуч вибрати розділ «Мій страховий стаж», де ви можете переглянути інформацію про свій страховий стаж та сплачені внески.
Для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати відповідний страховий стаж:
у 2023-му – від 30 років;
у 2024-му – від 31 року;
у 2025-му – від 32 років;
у 2026-му – від 33 років;
у 2027-му – від 34 років;
у 2028-му – від 35 років.
Якщо ви не виконали вказану вимогу, є шанс вийти на пенсію у 63 роки. Для цього потрібно до свого 63-річчя заробити хоча б (залежно від того, коли виповниться):
у 2022-му – від 19 до 29 років;
у 2023-му – від 20 до 30 років;
у 2024-му – від 21 до 31 року;
у 2025-му – від 22 до 32 років;
у 2026-му – від 23 до 33 років;
у 2027-му – від 24 до 34 років.
А вже з наступного року потрібно мати щонайменше 30 років стажу. Тим, кому не вистачить стажу, доведеться працювати до 63 років (якщо є від 23 років стажу) та 65 років (якщо є від 15 до 23 років стажу). Друга новина – традиційного підвищення мінімальної пенсії на рівень інфляції цього року не буде.
Остання новина – очікується планова березнева індексація пенсій. Розмір цього індексу: сукупність від половини торішньої інфляції плюс половина середнього за три роки зростання зарплат. Збільшення зарплат буде незначним (близько 7%), а половина від розміру інфляції – близько 15%. Разом частину пенсій можуть підвищити на 22%.
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