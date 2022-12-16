У Луцьку – ДТП: двох водіїв госпіталізували





Як повідомили Інформаційному агентству



Попередньо, перед цим він завдав механічних пошкоджень іншому транспортному засобу.



Наразі обох водіїв доставили до медзакладу. На місці працює слідчо-оперативна група поліції Луцького РУП.



Вирішуватимуть питання про внесення відомостей до ЄРДР.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 7 квітня, в Луцьку на вулиці Конякіна сталася ДТП.Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у ГУНП області, водій автомобіля BMW допустив зіткнення із Volkswagen.Попередньо, перед цим він завдав механічних пошкоджень іншому транспортному засобу.Наразі обох водіїв доставили до медзакладу. На місці працює слідчо-оперативна група поліції Луцького РУП.Вирішуватимуть питання про внесення відомостей до ЄРДР.

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