У Луцьку – ДТП: двох водіїв госпіталізували

У Луцьку – ДТП: двох водіїв госпіталізували
Сьогодні, 7 квітня, в Луцьку на вулиці Конякіна сталася ДТП.

Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у ГУНП області, водій автомобіля BMW допустив зіткнення із Volkswagen.

Попередньо, перед цим він завдав механічних пошкоджень іншому транспортному засобу.

Наразі обох водіїв доставили до медзакладу. На місці працює слідчо-оперативна група поліції Луцького РУП.

Вирішуватимуть питання про внесення відомостей до ЄРДР.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Луцьк, Конякіна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Легендарний пілот KARAYA, який служив у Луцьку, поділився видовищними кадрами бойового вильоту. ВІДЕО
Сьогодні, 17:30
У Луцьку водій автобуса наїхав на дорожній знак
Сьогодні, 17:07
У Луцьку – ДТП: двох водіїв госпіталізували
Сьогодні, 17:02
Пенсійний вік для частини українців збільшиться на 5 років
Сьогодні, 17:00
Росіяни депортували українців до 55 регіонів РФ, – ЦНС
Сьогодні, 16:45
Схожі новини
У Луцьку – ДТП: на Конякіна зіткнулись два автомобілі У Луцьку – ДТП: на Конякіна зіткнулись два автомобілі
31 березень, 22:20
У Луцьку на Конякіна водій збив 35-річну пішохідку У Луцьку на Конякіна водій збив 35-річну пішохідку
26 січень, 12:29
У Луцьку водій зніс дорожні знаки. ФОТО У Луцьку водій зніс дорожні знаки. ФОТО
16 грудень, 2022, 21:32
У Луцьку на Конякіна зіштовхнулись два автомобілі. ФОТО У Луцьку на Конякіна зіштовхнулись два автомобілі. ФОТО
29 жовтень, 2022, 17:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині у власність держави повернули кілька земельних ділянок вартістю понад 640 мільйонів гривень
Сьогодні, 17:45
 0
Легендарний пілот KARAYA, який служив у Луцьку, поділився видовищними кадрами бойового вильоту. ВІДЕО
Сьогодні, 17:30
 0
У Луцьку водій автобуса наїхав на дорожній знак
Сьогодні, 17:07
 0
У Луцьку – ДТП: двох водіїв госпіталізували
Сьогодні, 17:02
 0
Пенсійний вік для частини українців збільшиться на 5 років
Сьогодні, 17:00
 0
Медіа
відео
1/8