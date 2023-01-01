У Луцьку водій автобуса наїхав на дорожній знак.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Це сталося сьогодні, 7 квітня, близько 15-ї години на вулиці Львівській. Патрульні поліцейські з'ясували, що водій міського автобуса марки Богдан був неуважним за кермом й відволікся, внаслідок чого здійснив наїзд на дерево й дорожній знак.Транспортний засіб отримав механічні пошкодження, але, на щастя, ні сам керманич, ні пасажири не постраждали.На шофера патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП. Цю справу буде розглядати суд.