У Луцьку водій автобуса наїхав на дорожній знак
Сьогодні, 17:07
У Луцьку водій автобуса наїхав на дорожній знак.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Це сталося сьогодні, 7 квітня, близько 15-ї години на вулиці Львівській. Патрульні поліцейські з'ясували, що водій міського автобуса марки Богдан був неуважним за кермом й відволікся, внаслідок чого здійснив наїзд на дерево й дорожній знак.
Транспортний засіб отримав механічні пошкодження, але, на щастя, ні сам керманич, ні пасажири не постраждали.
На шофера патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП. Цю справу буде розглядати суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Це сталося сьогодні, 7 квітня, близько 15-ї години на вулиці Львівській. Патрульні поліцейські з'ясували, що водій міського автобуса марки Богдан був неуважним за кермом й відволікся, внаслідок чого здійснив наїзд на дерево й дорожній знак.
Транспортний засіб отримав механічні пошкодження, але, на щастя, ні сам керманич, ні пасажири не постраждали.
На шофера патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП. Цю справу буде розглядати суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині у власність держави повернули кілька земельних ділянок вартістю понад 640 мільйонів гривень
Сьогодні, 17:45
Легендарний пілот KARAYA, який служив у Луцьку, поділився видовищними кадрами бойового вильоту. ВІДЕО
Сьогодні, 17:30
У Луцьку водій автобуса наїхав на дорожній знак
Сьогодні, 17:07
У Луцьку – ДТП: двох водіїв госпіталізували
Сьогодні, 17:02
Пенсійний вік для частини українців збільшиться на 5 років
Сьогодні, 17:00
Медіа