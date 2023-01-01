У Луцьку водій автобуса наїхав на дорожній знак

У Луцьку водій автобуса наїхав на дорожній знак
У Луцьку водій автобуса наїхав на дорожній знак.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Це сталося сьогодні, 7 квітня, близько 15-ї години на вулиці Львівській. Патрульні поліцейські з'ясували, що водій міського автобуса марки Богдан був неуважним за кермом й відволікся, внаслідок чого здійснив наїзд на дерево й дорожній знак.

Транспортний засіб отримав механічні пошкодження, але, на щастя, ні сам керманич, ні пасажири не постраждали.
У Луцьку водій автобуса наїхав на дорожній знак

На шофера патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП. Цю справу буде розглядати суд.

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Теги: Луцьк, ДТП, автобус, водій
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