На Волині у власність держави повернули кілька земельних ділянок вартістю понад 640 мільйонів гривень

На Волині у власність держави повернули кілька земельних ділянок вартістю понад 640 мільйонів гривень
За втручання прокуратури на Волині в державну власність повернуто 225 га земель оборони вартістю понад 640 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

У 2023 році прокурори звернулися до Господарського суду Волинської області із 29 позовами в інтересах держави в особі Волинської обласної військової адміністрації до Поромівської та Литовезької сільських рад Володимирського, а також Рівненської сільської ради Ковельського району, аби визнати незаконними та скасувати рішення органів влади, скасувати державну реєстрацію земельних ділянок, що належать до земель оборони, вартістю 3,69 млрд грн, загальною площею понад 700 га та повернути їх до земель державної власності.

Наразі задоволено 7 позовів прокурорів про повернення 225 га земель оборони вартістю понад 642 мільйони гривень.

Господарський суд області погодився з доводами прокурорів про незаконність проведення інвентаризації земельних ділянок, розташованих між кордоном та лінією прикордонних інженерних споруджень, як земель сільськогосподарського призначення, що обумовило подальше вибуття земель із державної власності.

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Теги: прокуратура, Волинь, земельні ділянки
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