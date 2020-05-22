Легендарний пілот KARAYA, який служив у Луцьку, поділився видовищними кадрами бойового вильоту. ВІДЕО
Сьогодні, 17:30
Бойовий льотчик Вадим Ворошилов опублікував краєвид із кабіни під час польоту на винищувачі МіГ-29 та процитував вірш Володимира Сосюри "Любіть Україну".
Відео опублікував військовий кореспондент Андрій Цаплієнко у Телеграм.
На відео KARAYA пролітає над засніженими полями України на багатоцільовому винищувачі МГ-29.
“Яка ж гарна наша країна”, — написав український льотчик Ворошилов у пості, де також процитував вірш Володимира Сосюри “Любіть Україну”.
Нагадаємо, льотчик-винищувач 12 жовтня знищив 5 іранських дронів та через пошкодження літака катапультувався на Вінниччині, попередньо відвівши винищувач від населеного пункту.
Медики, як завжди, були вкрай обережними у прогнозах. Адже мова йде про висоту в півтори тисячі метрів… Проте Вадим Ворошилов переконував: «Якнайшвидше знову стане в стрій!» Свого слова він дотримав.
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордену «Золота зірка» військовому пілоту Вадиму Ворошилову з позивним «Karaya».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відео опублікував військовий кореспондент Андрій Цаплієнко у Телеграм.
На відео KARAYA пролітає над засніженими полями України на багатоцільовому винищувачі МГ-29.
“Яка ж гарна наша країна”, — написав український льотчик Ворошилов у пості, де також процитував вірш Володимира Сосюри “Любіть Україну”.
Нагадаємо, льотчик-винищувач 12 жовтня знищив 5 іранських дронів та через пошкодження літака катапультувався на Вінниччині, попередньо відвівши винищувач від населеного пункту.
Медики, як завжди, були вкрай обережними у прогнозах. Адже мова йде про висоту в півтори тисячі метрів… Проте Вадим Ворошилов переконував: «Якнайшвидше знову стане в стрій!» Свого слова він дотримав.
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордену «Золота зірка» військовому пілоту Вадиму Ворошилову з позивним «Karaya».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині у власність держави повернули кілька земельних ділянок вартістю понад 640 мільйонів гривень
Сьогодні, 17:45
Легендарний пілот KARAYA, який служив у Луцьку, поділився видовищними кадрами бойового вильоту. ВІДЕО
Сьогодні, 17:30
У Луцьку водій автобуса наїхав на дорожній знак
Сьогодні, 17:07
У Луцьку – ДТП: двох водіїв госпіталізували
Сьогодні, 17:02
Пенсійний вік для частини українців збільшиться на 5 років
Сьогодні, 17:00
Медіа