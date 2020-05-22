Легендарний пілот KARAYA, який служив у Луцьку, поділився видовищними кадрами бойового вильоту. ВІДЕО

Вадим Ворошилов опублікував краєвид із кабіни під час польоту на винищувачі МіГ-29 та процитував вірш Володимира Сосюри "Любіть Україну".



Відео опублікував військовий кореспондент Андрій Цаплієнко у Телеграм.



На відео KARAYA пролітає над засніженими полями України на багатоцільовому винищувачі МГ-29.



“Яка ж гарна наша країна”, — написав український льотчик Ворошилов у пості, де також процитував вірш Володимира Сосюри “Любіть Україну”.







Нагадаємо,



Медики, як завжди, були вкрай обережними у прогнозах. Адже мова йде про висоту в півтори тисячі метрів… Проте Вадим Ворошилов переконував: «Якнайшвидше знову стане в стрій!» Свого слова він дотримав.



Президент Володимир Зеленський

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