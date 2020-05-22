Легендарний пілот KARAYA, який служив у Луцьку, поділився видовищними кадрами бойового вильоту. ВІДЕО

Легендарний пілот KARAYA, який служив у Луцьку, поділився видовищними кадрами бойового вильоту. ВІДЕО
Бойовий льотчик Вадим Ворошилов опублікував краєвид із кабіни під час польоту на винищувачі МіГ-29 та процитував вірш Володимира Сосюри "Любіть Україну".

Відео опублікував військовий кореспондент Андрій Цаплієнко у Телеграм.

На відео KARAYA пролітає над засніженими полями України на багатоцільовому винищувачі МГ-29.

“Яка ж гарна наша країна”, — написав український льотчик Ворошилов у пості, де також процитував вірш Володимира Сосюри “Любіть Україну”.



Нагадаємо, льотчик-винищувач 12 жовтня знищив 5 іранських дронів та через пошкодження літака катапультувався на Вінниччині, попередньо відвівши винищувач від населеного пункту.

Медики, як завжди, були вкрай обережними у прогнозах. Адже мова йде про висоту в півтори тисячі метрів… Проте Вадим Ворошилов переконував: «Якнайшвидше знову стане в стрій!» Свого слова він дотримав.

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордену «Золота зірка» військовому пілоту Вадиму Ворошилову з позивним «Karaya».

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Теги: Ворошилов, пілот, винищувач, відео
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