Льотчик Ворошилов, який служив у Луцьку, став Героєм України

Льотчик Ворошилов, який служив у Луцьку, став Героєм України
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордену «Золота зірка» військовому пілоту Вадиму Ворошилову з позивним «Karaya».

Указ про надання Ворошилову звання «Герой України» опубліковано на сайті президента.

Вадим Ворошилов з 2016 до 2021 року служив у 204 бригаді тактичної авіації, яка базувалася у Луцьку.

Нагороду льотчик отримав за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу

«Присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Ворошилову Вадиму Олександровичу – майору», – йдеться в тексті указу президента.

У жовтні він відвів від Вінниці несправний літак, а сам успішно катапультувався. Цього дня він збив п’ять дронів Shahed і дві крилаті ракети.

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Теги: Ворошилов, звання, Герой України, Луцьк, льотчик
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