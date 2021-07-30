Льотчик Ворошилов, який служив у Луцьку, став Героєм України
Сьогодні, 12:14
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордену «Золота зірка» військовому пілоту Вадиму Ворошилову з позивним «Karaya».
Указ про надання Ворошилову звання «Герой України» опубліковано на сайті президента.
Вадим Ворошилов з 2016 до 2021 року служив у 204 бригаді тактичної авіації, яка базувалася у Луцьку.
Нагороду льотчик отримав за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу
«Присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Ворошилову Вадиму Олександровичу – майору», – йдеться в тексті указу президента.
У жовтні він відвів від Вінниці несправний літак, а сам успішно катапультувався. Цього дня він збив п’ять дронів Shahed і дві крилаті ракети.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Указ про надання Ворошилову звання «Герой України» опубліковано на сайті президента.
Вадим Ворошилов з 2016 до 2021 року служив у 204 бригаді тактичної авіації, яка базувалася у Луцьку.
Нагороду льотчик отримав за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу
«Присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Ворошилову Вадиму Олександровичу – майору», – йдеться в тексті указу президента.
У жовтні він відвів від Вінниці несправний літак, а сам успішно катапультувався. Цього дня він збив п’ять дронів Shahed і дві крилаті ракети.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцьк – у ТОП-10 міст з найдорожчим прибиранням вулиць
Сьогодні, 12:50
У Луцьку родинам загиблих Героїв вручили державні нагороди
Сьогодні, 12:30
Льотчик Ворошилов, який служив у Луцьку, став Героєм України
Сьогодні, 12:14
Угорщина не підтримує нового пакету санкцій проти Росії, – FT
Сьогодні, 12:05
На Волині застосували аварійні вимкнення електроенергії
Сьогодні, 11:55
Медіа