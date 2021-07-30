Льотчик Ворошилов, який служив у Луцьку, став Героєм України

Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордену «Золота зірка» військовому пілоту Вадиму Ворошилову з позивним «Karaya».







Вадим Ворошилов з 2016 до 2021 року служив у 204 бригаді тактичної авіації, яка базувалася у Луцьку.



Нагороду льотчик отримав за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу



«Присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Ворошилову Вадиму Олександровичу – майору», – йдеться в тексті указу президента.



У жовтні він відвів від Вінниці несправний літак, а сам успішно катапультувався. Цього дня він збив п’ять дронів Shahed і дві крилаті ракети.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентприсвоїв звання Героя України з врученням ордену «Золота зірка» військовому пілотуз позивним «Karaya». Указ про надання Ворошилову звання «Герой України» опубліковано на сайті президента.Вадим Ворошилов з 2016 до 2021 року служив у 204 бригаді тактичної авіації, яка базувалася у Луцьку.Нагороду льотчик отримав за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу«Присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Ворошилову Вадиму Олександровичу – майору», – йдеться в тексті указу президента.У жовтні він відвів від Вінниці несправний літак, а сам успішно катапультувався. Цього дня він збив п’ять дронів Shahed і дві крилаті ракети.

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