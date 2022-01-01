На Волині застосували аварійні вимкнення електроенергії





Про це



Графіки стабілізаційних вимкнень на час застосування аварійного розвантаження частково не діють.



Застосовані заходи спрямовані на уникнення хаотичного, некерованого відключення великої кількості споживачів та недопущення виникнення системної аварії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8 грудня з 10:40 НЕК «Укренерго» застосовано екстрене аварійне розвантаження (вимушене зменшення навантаження) на території Волинської області.Про це повідомили в обленерго.Графіки стабілізаційних вимкнень на час застосування аварійного розвантаження частково не діють.Застосовані заходи спрямовані на уникнення хаотичного, некерованого відключення великої кількості споживачів та недопущення виникнення системної аварії.

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