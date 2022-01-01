На Волині застосували аварійні вимкнення електроенергії

На Волині застосували аварійні вимкнення електроенергії
8 грудня з 10:40 НЕК «Укренерго» застосовано екстрене аварійне розвантаження (вимушене зменшення навантаження) на території Волинської області.

Про це повідомили в обленерго.

Графіки стабілізаційних вимкнень на час застосування аварійного розвантаження частково не діють.

Застосовані заходи спрямовані на уникнення хаотичного, некерованого відключення великої кількості споживачів та недопущення виникнення системної аварії.

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Теги: електроенергія, Волинь
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