Альфа-PVP, канабіс, амфетамін: у 3 волинян вилучили наркотики. ФОТО

Злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, задокументовані у Луцьку та Ковельському районі.Учора, 7 грудня, оперативники управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області під час проведення комплексу оперативно-профілактичних заходів спіймали у Луцьку 29-річного місцевого мешканця, в якого виявили та вилучили кристалічну речовину білого кольору, ззовні схожу на психотропну речовину Альфа-PVP.У смт. Стара Вижівка вони ж спільно із працівниками ДВБ у Волинській області виявили у 32-річного чоловіка амфетамін.У Ковельському районі, під час проведення відпрацювання, в помешканні 26-річного волинянина поліцейські виявили суху подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, ззовні схожу на канабіс, вагою близько 3 кг, та пристрої для вживання наркотичних речовин.Вилучені речовини та предмети направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.За усіма фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.Триває слідство.