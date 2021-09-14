Альфа-PVP, канабіс, амфетамін: у 3 волинян вилучили наркотики. ФОТО

Альфа-PVP, канабіс, амфетамін: у 3 волинян вилучили наркотики. ФОТО
Злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, задокументовані у Луцьку та Ковельському районі.

Учора, 7 грудня, оперативники управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області під час проведення комплексу оперативно-профілактичних заходів спіймали у Луцьку 29-річного місцевого мешканця, в якого виявили та вилучили кристалічну речовину білого кольору, ззовні схожу на психотропну речовину Альфа-PVP.

У смт. Стара Вижівка вони ж спільно із працівниками ДВБ у Волинській області виявили у 32-річного чоловіка амфетамін.

У Ковельському районі, під час проведення відпрацювання, в помешканні 26-річного волинянина поліцейські виявили суху подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, ззовні схожу на канабіс, вагою близько 3 кг, та пристрої для вживання наркотичних речовин.
Альфа-PVP, канабіс, амфетамін: у 3 волинян вилучили наркотики. ФОТО

Вилучені речовини та предмети направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

За усіма фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

Альфа-PVP, канабіс, амфетамін: у 3 волинян вилучили наркотики. ФОТО
Альфа-PVP, канабіс, амфетамін: у 3 волинян вилучили наркотики. ФОТО
Альфа-PVP, канабіс, амфетамін: у 3 волинян вилучили наркотики. ФОТО
Альфа-PVP, канабіс, амфетамін: у 3 волинян вилучили наркотики. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: наркотики, канабіс, амфетамін, Луцьк, Стара Вижівка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Угорщина не підтримує нового пакету санкцій проти Росії, – FT
Сьогодні, 12:05
На Волині застосували аварійні вимкнення електроенергії
Сьогодні, 11:55
Альфа-PVP, канабіс, амфетамін: у 3 волинян вилучили наркотики. ФОТО
Сьогодні, 11:36
У 25-річної лучанки посеред вулиці вилучили наркотики та пристрої для куріння
Сьогодні, 11:22
«Укрпошта» розірвала договір з прихильниками УПЦ МП, які хотіли збиратися у її приміщенні в Рожищі
Сьогодні, 11:16
Схожі новини
У Луцьку на блокпосту у водія виявили 18 пакетів канабісу У Луцьку на блокпосту у водія виявили 18 пакетів канабісу
11 липень, 11:10
Отримав посилку з амфетаміном: у Луцьку «на гарячому» спіймали чоловіка з наркотиками Отримав посилку з амфетаміном: у Луцьку «на гарячому» спіймали чоловіка з наркотиками
14 вересень, 2021, 18:45
Лучанин через Telegram поширював «закладки» Лучанин через Telegram поширював «закладки»
12 серпень, 2021, 13:12
У Луцьку виявили двох молодиків із наркотиками У Луцьку виявили двох молодиків із наркотиками
11 січень, 2021, 13:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Боратинська громада просить «Волиньобленерго» змінити графіки вимкнень світла
Сьогодні, 13:05
 0
Луцьк – у ТОП-10 міст з найдорожчим прибиранням вулиць
Сьогодні, 12:50
 0
У Луцьку родинам загиблих Героїв вручили державні нагороди
Сьогодні, 12:30
 0
Льотчик Ворошилов, який служив у Луцьку, став Героєм України
Сьогодні, 12:14
 0
Угорщина не підтримує нового пакету санкцій проти Росії, – FT
Сьогодні, 12:05
 0
Медіа
відео
1/8