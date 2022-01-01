«Укрпошта» розірвала договір з прихильниками УПЦ МП, які хотіли збиратися у її приміщенні в Рожищі

«Укрпошта» розірвала договір з прихильниками УПЦ МП, які хотіли збиратися у її приміщенні в Рожищі
Акціонерне товариство «Укрпошта» розірвало договір оренди з прихильниками Української православної церкви Московського патріархату, які мали намір збиратися у приміщенні компанії в Рожищі.

Дію документів припинили та оформили акт повернення майна з оренди. Про це повідомили 6 грудня у пресслужбі компанії, - пише Район.Рожище.

Нагадаємо, у Рожищі прихильники УПЦ МП мали намір збиратися у приміщенні «Укрпошти». Для цього підприємець Анатолій Шинкарук уклав офіційний договір оренди.

У пресслужбі «Укрпошти» зазначили, що їх приміщення не можуть використовувати для зібрань релігійних об'єднань.

«Укрпошта дійсно проводила аукціон з метою пошуку орендаря приміщення, що знаходиться у власності компанії. Переможцем аукціону став ФОП, з яким 24 листопада було укладено договір оренди. В подальшому з’ясувалося, що орендар мав на меті, крім іншого, проводити зібрання прихильників саме УПЦ МП. Проте приміщення «Укрпошти» не можуть бути місцем зібрання релігійних об’єднань. Тому договір оренди був припинений, акт повернення майна з оренди підписано 30 листопада», – пояснили у пресслужбі.

В «Укрпошті» додають, що зал у Рожищі найближчим часом знову виставлять на аукціон.

«З метою уникнення подібних ситуацій в умовах оренди буде додано пункт про обмеження функціонування на об’єкті релігійних організацій», – йдеться у повідомленні.


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Теги: Укрпошта, прихильники УПЦ МП, договір, зібрання
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