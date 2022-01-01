Як у Луцьку сьогодні, 8 грудня, курсуватимуть тролейбуси

У зв'язку з плановим та аварійним вимкненням електроенергії, 8 грудня з 08:20 до початку подачі електроенергії (орієнтовно близько 12:30 год) вихід і рух тролейбусів буде змінений.Про це повідомили у пресслужбі мерії.Маршрут № 1 “СКФ “Україна”- Карбишева” - рух припиняється буде відновлено після подачі електроенергії (7 тролейбусів).Маршрут № 2 “Новий ринок - Карбишева” – рух припиняється буде відновлено після подачі електроенергії (6 тролейбусів).Маршрут №3 “Лісництво - с.Гаразджа” - рух припиняється і буде відновлено після подачі електроенергії (1 тролейбус).Маршрут № 4 “Залізничний вокзал - Вересневе” (2 тролейбуси) - без змін;маршрут 4-а “Залізничний вокзал - Вересневе” (через вулицю Потебні)(1 тролейбус) - без змін;Маршрут №5 “Цегельний завод-Карбишева” – рух припиняється буде відновлено після подачі електроенергії (2 тролейбуси).Маршрут №12 “Володимирська-Карбишева” - рух припиняється буде відновлено після подачі електроенергії (5 тролейбусів).Маршрут № 15 “ЦУМ - просп.Молоді - ЦУМ” - рух припиняється і буде відновлено після подачі електроенергії (7 тролейбусів);маршрут № 15-а “ЦУМ - просп.Молоді - ЦУМ” - рух припиняється і буде відновлено після подачі електроенергії (7 тролейбусів).