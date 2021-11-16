Судитимуть волинянина, який п`яним скоїв смертельну ДТП у Луцьку

Волинянина, який п`яним скоїв смертельну ДТП, судитимуть.Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про порушення нетверезим 60-річним жителем села Веселе Луцького району правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої, а також про залишення ним потерпілої у небезпеці.Зранку 14 серпня 2022 року чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння за кермом автомобіля марки «BMW X5», на автодорозі у місті Луцьку перевищив швидкість та наїхав на 84-річну жінку-пішохода.Усвідомлюючи, що потерпіла потребує допомоги, водій втік з місця ДТП, не надавши їй жодної допомоги.Жінка померла.Водій же невдовзі постане перед судом.санкцією ч. 3 ст. 286-1 КК України за порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.