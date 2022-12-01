ООН задокументувала 441 вбивство цивільних російськими окупантами

ООН задокументувала 441 вбивство цивільних російськими окупантами
За результатами роботи Моніторингової місії ООН оприлюднила доповідь про те, як російські військові вбивали цивільних осіб в українських містах і селах Київської, Чернігівської та Сумської областей у період з 24 лютого по 6 квітня 2022 року.

Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини, пише Українська правда.

У доповіді зазначається, що на сьогодні ООН задокументувала насильницьку смерть 441 цивільної особи (341 чоловіка, 72 жінок, 20 хлопчиків та 8 дівчаток) в Київській, Чернігівській та Сумській областях за перші 6 тижнів російського вторгнення. При цьому автори звіту зауважили, що реальні цифри, ймовірно, значно вищі, оскільки продовжується робота з підтвердження ще 198 вбивств, що сталися у цих трьох областях, коли вони були окуповані росіянами.

У доповіді наголошується, що вбивства цивільних осіб не обмежувалися окремими місцевостями, хоча деякі райони постраждали більше ніж інші. Наприклад, у місті Буча Київської області, яке перебувало під контролем російських військ з 5 до 30 березня, місія задокументувала вбивства 73 цивільних осіб (54 чоловіків, 16 жінок, 2 хлопчиків і 1 дівчинки) і продовжує роботу з підтвердження ще 105 ймовірних вбивств.

Свавільним стратам часто передували перевірки з боку росіян.

Звичайне текстове повідомлення, елемент камуфляжного одягу або досвід військової служби могли мати фатальні наслідки для людини.

У доповіді детально розглядаються 100 вбивств. За оцінками місії, 57 із них були свавільними стратами, 30 відбулися в місцях тримання під вартою, а 27 жертв були вбиті на місці невдовзі після того, як потрапили під контроль окупантів. Чоловіки та підлітки становили 88% жертв свавільних страт.

У доповіді зазначається, що хоча минуло багато місяців, відколи стало відомо про перші вбивства, ще багато потрібно зробити для притягнення винних до відповідальності. При цьому в ООН не знайшли жодних даних, чи розслідує російська влада страти цивільних українців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Судитимуть волинянина, який п`яним скоїв смертельну ДТП у Луцьку
Сьогодні, 10:30
Заманив у котельню «погодувати кошеня»: затримали лучанина, який розбещував малолітніх дівчаток
Сьогодні, 10:20
ООН задокументувала 441 вбивство цивільних російськими окупантами
Сьогодні, 10:07
В армії Білорусі може статися розкол через спроби РФ втягнути її у війну проти України, – ISW
Сьогодні, 09:45
Україні вже вдалося звільнити 1888 населених пунктів, ще майже стільки само досі під окупацією, – Зеленський
Сьогодні, 09:30
Схожі новини
В армії Білорусі може статися розкол через спроби РФ втягнути її у війну проти України, – ISW В армії Білорусі може статися розкол через спроби РФ втягнути її у війну проти України, – ISW
Сьогодні, 09:45
Україні вже вдалося звільнити 1888 населених пунктів, ще майже стільки само досі під окупацією, – Зеленський Україні вже вдалося звільнити 1888 населених пунктів, ще майже стільки само досі під окупацією, – Зеленський
Сьогодні, 09:30
ЗСУ ліквідували вже понад 93 тисячі окупантів ЗСУ ліквідували вже понад 93 тисячі окупантів
Сьогодні, 09:20
Україна має право захищати себе не лише на власній території, – уряд Німеччини Україна має право захищати себе не лише на власній території, – уряд Німеччини
07 грудень, 19:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Альфа-PVP, канабіс, амфетамін: у 3 волинян вилучили наркотики. ФОТО
Сьогодні, 11:36
 0
У 25-річної лучанки посеред вулиці вилучили наркотики та пристрої для куріння
Сьогодні, 11:22
 0
«Укрпошта» розірвала договір з прихильниками УПЦ МП, які хотіли збиратися у її приміщенні в Рожищі
Сьогодні, 11:16
 0
У Луцьку водій DАEWOO збив двох пішоходів
Сьогодні, 11:03
 0
Як у Луцьку сьогодні, 8 грудня, курсуватимуть тролейбуси
Сьогодні, 10:57
 0
Медіа
відео
1/8