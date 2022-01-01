В армії Білорусі може статися розкол через спроби РФ втягнути її у війну проти України, – ISW





Як зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни, це підтверджує й український Генштаб, пише



Зокрема, 7 грудня ГШ ЗСУ повідомив про зростання невдоволення діяльністю білоруського військово-політичного керівництва через загрозу вступу Білорусі у війну в Україні серед військовослужбовців білоруської прикордонної служби та збройних сил.



Раніше аналітики ISW припускали, що російський міністр оборони Сергій Шойгу літав у Білорусь на зустріч з Олександром Лукашенком і міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним, щоб продовжити тиск на Білорусь та змусити її підтримати наступальну кампанію Росії в Україні. Водночас білоруські чиновники, зокрема Лукашенко та Хренін, використовували риторику для підтримки поточної російської інформаційної операції, спрямованої на закріплення українських сил на білорусько-українському кордоні з загрозою вступу Білорусі у війну.



"Російський тиск і участь білоруських офіційних осіб у триваючій російській інформаційній операції можуть викликати занепокоєння серед білоруських військових. ISW продовжує оцінювати, що Білорусь навряд чи вступить у війну в Україні через внутрішні фактори, які стримують готовність Лукашенка це зробити", - йдеться у звіті.

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