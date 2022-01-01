ЗСУ ліквідували вже понад 93 тисячі окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.12 орієнтовно склали:



▪️ особового складу ‒ близько 93 080 (+340) осіб ліквідовано,

▪️ танків ‒ 2 937 (+2) од,

▪️ бойових броньованих машин ‒ 5 911 (+2) од,

▪️ артилерійських систем – 1 925 (+2) од,

▪️ РСЗВ – 395 (+0) од,

▪️ засобів ППО ‒ 211 (+0) од,

▪️ літаків – 281 (+0) од,

▪️ гелікоптерів – 264 (+0) од,

▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+2),

▪️ крилатих ракет ‒ 592 (+0),

▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4528 (+2) од,

▪️ спеціальної техніки ‒ 164 (+1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія втратила у війні з Україною 93 080 військових.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.12 орієнтовно склали:▪️ особового складу ‒ близько 93 080 (+340) осіб ліквідовано,▪️ танків ‒ 2 937 (+2) од,▪️ бойових броньованих машин ‒ 5 911 (+2) од,▪️ артилерійських систем – 1 925 (+2) од,▪️ РСЗВ – 395 (+0) од,▪️ засобів ППО ‒ 211 (+0) од,▪️ літаків – 281 (+0) од,▪️ гелікоптерів – 264 (+0) од,▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+2),▪️ крилатих ракет ‒ 592 (+0),▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4528 (+2) од,▪️ спеціальної техніки ‒ 164 (+1).

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