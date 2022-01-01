ЗСУ ліквідували вже понад 93 тисячі окупантів

ЗСУ ліквідували вже понад 93 тисячі окупантів
Росія втратила у війні з Україною 93 080 військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.12 орієнтовно склали:

▪️ особового складу ‒ близько 93 080 (+340) осіб ліквідовано,
▪️ танків ‒ 2 937 (+2) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 5 911 (+2) од,
▪️ артилерійських систем – 1 925 (+2) од,
▪️ РСЗВ – 395 (+0) од,
▪️ засобів ППО ‒ 211 (+0) од,
▪️ літаків – 281 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 264 (+0) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+2),
▪️ крилатих ракет ‒ 592 (+0),
▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4528 (+2) од,
▪️ спеціальної техніки ‒ 164 (+1).

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Теги: Росія, Україна, війна
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