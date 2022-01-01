У Луцькому районі з пожежі врятували подружжя та їх 9-річного сина

У Луцькому районі під час пожежі вогнеборці врятували трьох людей.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.8 грудня близько півночі трапилась пожежа в двоповерховому житловому будинку на вулиці Садовій у с. Небіжка Луцького району.Повідомлення до служби 101 надійшло о 00:32.Рятувальники 6-і Державної пожежної частини з м. Ківерці та 25-ої ДПРЧ м. Луцька в апаратах для захисту органів дихання від сильного задимлення першочергово вжили заходів для рятування людей: двох дорослих громадян (подружжя) та їх сина 2013 року народження.Осередок пожежі знаходився на першому поверсі, отож через сильне задимлення мешканців будинку в супроводі рятувальників спустили по висувній драбині.Від госпіталізації вони відмовились.Ймовірна причина – коротке замикання електромережі.Вогнем знищено частково внутрішнє оздоблення стелі, майно і речі домашнього вжитку.