У Луцькому районі з пожежі врятували подружжя та їх 9-річного сина
Сьогодні, 09:06
У Луцькому районі під час пожежі вогнеборці врятували трьох людей.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
8 грудня близько півночі трапилась пожежа в двоповерховому житловому будинку на вулиці Садовій у с. Небіжка Луцького району.
Повідомлення до служби 101 надійшло о 00:32.
Рятувальники 6-і Державної пожежної частини з м. Ківерці та 25-ої ДПРЧ м. Луцька в апаратах для захисту органів дихання від сильного задимлення першочергово вжили заходів для рятування людей: двох дорослих громадян (подружжя) та їх сина 2013 року народження.
Осередок пожежі знаходився на першому поверсі, отож через сильне задимлення мешканців будинку в супроводі рятувальників спустили по висувній драбині.
Від госпіталізації вони відмовились.
Ймовірна причина – коротке замикання електромережі.
Вогнем знищено частково внутрішнє оздоблення стелі, майно і речі домашнього вжитку.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
8 грудня близько півночі трапилась пожежа в двоповерховому житловому будинку на вулиці Садовій у с. Небіжка Луцького району.
Повідомлення до служби 101 надійшло о 00:32.
Рятувальники 6-і Державної пожежної частини з м. Ківерці та 25-ої ДПРЧ м. Луцька в апаратах для захисту органів дихання від сильного задимлення першочергово вжили заходів для рятування людей: двох дорослих громадян (подружжя) та їх сина 2013 року народження.
Осередок пожежі знаходився на першому поверсі, отож через сильне задимлення мешканців будинку в супроводі рятувальників спустили по висувній драбині.
Від госпіталізації вони відмовились.
Ймовірна причина – коротке замикання електромережі.
Вогнем знищено частково внутрішнє оздоблення стелі, майно і речі домашнього вжитку.
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