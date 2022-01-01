«єДокумент» у «Дії» працюватиме без інтернету

«єДокумент» у «Дії» працюватиме без інтернету
«єДокумент» у «Дії» працюватиме без інтернету, а від пластикового водійського посвідчення можна буде відмовитися

Про роботу сервісу за умов відсутності зв'язку розповів керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі.

«єДокумент» буде доступний у будь-якому разі, запускали його на випадок відключення реєстрів та відсутності доступу до даних.

Також у Мінцифрі повідомили, що з 14 грудня в Україні можна буде користуватися електронним водійським посвідченням у «Дії» без пластикового аналога.

Під час оформлення водійського посвідчення можна буде обирати: зробити лише діджитал-документ чи замовити пластикову картку.

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Теги: Дія, інтернет, єДокумент
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