«єДокумент» у «Дії» працюватиме без інтернету
Сьогодні, 08:10
«єДокумент» у «Дії» працюватиме без інтернету, а від пластикового водійського посвідчення можна буде відмовитися
Про роботу сервісу за умов відсутності зв'язку розповів керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі.
«єДокумент» буде доступний у будь-якому разі, запускали його на випадок відключення реєстрів та відсутності доступу до даних.
Також у Мінцифрі повідомили, що з 14 грудня в Україні можна буде користуватися електронним водійським посвідченням у «Дії» без пластикового аналога.
Під час оформлення водійського посвідчення можна буде обирати: зробити лише діджитал-документ чи замовити пластикову картку.
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Про роботу сервісу за умов відсутності зв'язку розповів керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі.
«єДокумент» буде доступний у будь-якому разі, запускали його на випадок відключення реєстрів та відсутності доступу до даних.
Також у Мінцифрі повідомили, що з 14 грудня в Україні можна буде користуватися електронним водійським посвідченням у «Дії» без пластикового аналога.
Під час оформлення водійського посвідчення можна буде обирати: зробити лише діджитал-документ чи замовити пластикову картку.
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«єДокумент» у «Дії» працюватиме без інтернету
Сьогодні, 08:10
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